ExMístico se despide de la Arena México; buscará rivales con otro nombre

Místico renunció al Consejo Mundial de Lucha Libre y grabó un mensaje de despedida desde las gradas de la Arena México.

"Me siento triste porque nunca es fácil decir adiós a una arena donde estuve 10 años, desde este momento el ´Príncipe de Plata y Oro´ es agente independiente, así que voy a buscar nuevos horizontes, nuevos rivales", declaró el integrante de la familia Muñoz.

El luchador portó durante nueve años el personaje de Místico, no podrá seguir con él porque el nombre le pertenece al CMLL, empresa donde comenzó su carrera bajo el nombre de Dragón Lee, fue en 2012 cuando cambió de máscara y tuvo como padrino a Fray Tormenta.

ExMístico recalcó que al ser independiente buscará nuevos horizontes, donde se rumora que luchará bajo el nombre de Dralístico, así que podría unirse a la 'Facción Ingobernable' junto a su padre Bestia del Ring, sus hermanos Rush y Dragón Lee.

De hecho fue 'El Toro Blanco Rush' fue quien compartió el video de despedida donde el ahora exMístico agradece a todos los fanáticos de la lucha libre que lo apoyaron en su paso por la Arena México.

"Muchas gracias a toda la gente que me gritó en estos lugares, a toda la gente que siempre estuvo con el 'Príncipe de Plata y Oro' Místico, sé que mis fieles fans van a seguir conmigo, esté donde esté", señaló el gladiador de la dinastía Muñoz.