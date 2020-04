Expresidente de CONMEBOL tendrá que seguir en cárcel de EEUU

El expresidente de la CONMEBOL Juan Ángel Napout permanecerá detenido en una cárcel de Estados Unidos tras rechazársele un pedido de libertad bajo fianza.

Una jueza federal negó el martes la solicitud de Napout, cuatro días después de haber rechazado un pedido de libertad por razones humanitarias del dirigente paraguayo que cayó en desgracia por el escándalo de corrupción de la FIFA.

"La corte concluyó que el defendido no ha demostrado con 'evidencia clara y convincente' que 'no podría fugarse'", dictaminó la jueza de distrito Pamela K. Chen en un escueto escrito. "En todo caso, la corte concluyó que el incentivo del defendido de fugarse ahora es más grande que cuando recibió prisión preventiva inicialmente, dado que el defendido ha estado en prisión aproximadamente 28 meses y afronta la posibilidad de regresar a prisión por cinco años más si su apelación no fructifica".

Napout fue condenado en diciembre de 2017 por un cargo de conspiración delictuosa y dos de conspiración para cometer fraude electrónico dentro de una trama para aceptar sobornos a cambio de otorgar los derechos de transmisión y mercadeo de torneos de fútbol en Sudamérica.

Napout, quien cumplirá 62 años el 13 de mayo, está cumpliendo una sentencia de nueve años y está previsto que sea liberado el 9 de agosto de 2025.

Su intento por revocar el veredicto fue planteado el 7 de noviembre en la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito y aguarda trámite, pero Chen determinó que la apelación no plantea un elemento legal que apunte a una anulación del veredicto inicial.

Esgrimiendo la pandemia de coronavirus como justificación, Napout pidió la libertad por razones humanitarias al Buró Federal de Prisiones el 30 de marzo, y esa dependencia tiene 30 días para tomar una decisión. Chen dictaminó el viernes que Napout no había agotado los recursos administrativos.

Napout se encuentra recluido en la Institución Correccional Federal de baja seguridad en Miami. La fiscalía dice que esa cárcel no ha reportado contagios de COVID-19 entre los detenidos.

"La corte no encuentra que las circunstancias en particular del defendido, en cuanto a la pandemia COVOID-19, justifiquen que salga en libertad a la espera de la apelación o se reduce el riesgo de huir que representa", escribió Chen. "En base a ello, se le niega salir libre mientras espera que se resuelva la apelación".

Napout fue presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol de 2007 y 2014 y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Fue arrestado en Zúrich mientras asistía a una reunión de la FIFA en diciembre de 2015.

Napout fue expulsado de por vida del fútbol en septiembre del año pasado por la FIFA, que además le impuso una multa económica de un millón de francos suizos (en ese entonces 1,01 millón de dólares). Ha presentado una apelación a tales sanciones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, donde está programada una audiencia para el 13 de mayo.