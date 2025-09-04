Expulsan a Jalen Carter por escupir a Dak Prescott en la NFL
El liniero defensivo Jalen Carter es expulsado de la NFL tras escupir a Dak Prescott en un momento bochornoso que impacta a Filadelfia.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La nueva temporada de la NFL tuvo ya su primer momento polémico. Eagles y Cowboys comenzaron las acciones en el Lincoln Financial Field de manera inesperada.
Corrían escasos segundos del primer cuarto cuando Jalen Carter, primera ronda del Draft 2023, protagonizó un repugnante y polémico episodio al lanzar un escupitajo contra Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys.
Los oficiales revisaron la acción y de inmediato expulsaron al liniero defensivo de los actuales campeones de la NFL.
Jalen hizo su bochornoso momento frente a uno de los oficiales, que de inmediato arrojó pañuelo. Tras escuchar la decisión de los árbitros, se retiró pensativo ante la incredulidad de la fanaticada en Philadelphia.
Prescott se quedó quieto y lo señaló hacia el oficial que ya se preparaba para arrojar el pañuelo.
En defensa, Carter es uno de los nombres fuertes de Filadelfia y su baja significó un duro golpe para los locales; su sanción podría ir desde un tema económico hasta con juegos de suspensión.
