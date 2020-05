Extenista Marcelo Ríos pide matar a quien no respete la cuarentena

El confinamiento por la pandemia del coronavirus ha desempolvado la versión más humana de algunas personas, pero también la más despiadada de otras, incluidas las figuras del deporte.

Casi todos estos personajes han solicitado a sus seguidores que se queden en casa para evitar un posible contagio, pero las maneras han variado y, en el caso más extremo, cortesía del extenista chileno Marcelo Ríos, se ha pedido la muerte para quien no respete la cuarentena.

"El Chino" publicó la imagen de un video en su cuenta de Instagram, en el que se aprecia al polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, pronunciar un discurso sobre "disparar a matar" a las personas que salgan de sus hogares.

Contrario a la crítica que muchos esperaban, el chileno mostró su aprobación con una radical frase: "No sé qué tipo de gobierno tiene este país, pero es cosa de matar a dos tipos que no respeten, y estoy seguro que ningún hueón más se hace el lindo".

Quizá sabedor de que su opinión podría generar revuelo, el primer latinoamericano en alcanzar el número uno de la ATP complementó: "Ojo, que es mi pensamiento personal. Creo que cuando las cosas se salen de las manos hay que poner mano dura".

Múltiples usuarios se manifestaron en los comentarios contra su forma de pensar, argumentando la necesidad económica que, en el centro y sur del continente americano, muchas veces implica no tener alternativa que salir a trabajar.

Otros tantos aplaudieron la postura y hasta lograron que su ídolo les respondiera: "Mi hija con ocho años entiende que esto no es un juego, pero un huea de 40 no porque hoy se pasan las autoridades por la raja".