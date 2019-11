Extranjeros en Liga MX parece excusa, asegura el potosino Eugenio Pizzuto

El mediocampista mexicano Eugenio Pizzuto dejó en claro que la presencia de muchos extranjeros en la Liga MX no puede ser una excusa para triunfar, pues será la ambición y ganas de hacerlo la que impulse a los jóvenes.

"La base del éxito para un jugador joven no es el que haya muchos extranjeros, eso puede ser una excusa", señaló el jugador en rueda de prensa en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

El futbolista del Pachuca, ganador del Balón de Bronce en la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019 y con el Tricolor fue subcampeón, comentó que la ambición y no quedarse satisfechos con lo logrado será determinante para triunfar.

"La forma para seguir por el buen camino es la ambición que nos caracteriza, siempre el ´profe´ (Marco Antonio Ruiz) nos ha dicho que no hay que quedarnos satisfechos por lo que hicimos, sino seguir trabajando para cuando llegue la oportunidad saber aprovecharla", añadió.

Ante los casos de éxito de algunos campeones del mundo mexicanos Sub 17, pero también otros que luego de título se perdieron, el jugador aseveró que la mentalidad influye mucho.

"Hay jugadores que han destacado después de ganar el título con la Sub 17, otros no tanto, ahí influye mucho la mentalidad, el entorno que conlleva el jugador. Lo he platicado con algunos compañeros que la única forma de llegar a ser exitosos es siendo ambiciosos, no estar satisfechos y trabajar", aseguró.

El portero Eduardo García, que también estuvo en la rueda de prensa, resaltó el potencial del jugador mexicano, seguro de que están al mismo nivel de jóvenes en Europa o en cualquier lugar del mundo.

"Lo he dicho, confío mucho en el mexicano, sé que el potencial está igual que cualquier potencia europea, que cualquier país, algunos han destacado, el mexicano puede y es cuestión de que lo crea y empiece, que busque el apoyo y recursos", comentó.

Agradecidos por el apoyo y confianza recibidos para ser parte de la exitosa selección Sub 17, y orgullos con el subcampeonato obtenido, los futbolistas deberán regresar a sus clubes, pero con la motivación de seguir por el mismo camino de éxito y demostrar que pueden competirle a cualquiera.

"En lo personal regresar a mi club (Pachuca), seguir trabajando, esperar mi oportunidad en la Sub 20, en primera división y ganarme un puesto para seguir con mi carrera profesional, y en un futuro llegar a la selección mayor y por qué no, ir a Europa", comentó Pizzuto.

García, de la cantera del Guadalajara, aseveró que él y todos sus compañeros son capaces de luchar en cualquier club y que eso harán, en busca de en algún momento jugar con selecciones de otra categoría y en sus clubes, "ya estamos para competirle a los grandes".