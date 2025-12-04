F1 presenta la última carrera de la temporada 2025: GP Abu Dhabi

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana se corre el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y que llega con un sabor especial, ya que aquí se define al campeón de la categoría reina.

El circuito de Yas Marina es la sede de esta fecha, en la que tres pilotos llegan con opciones matemáticas de ser campeones: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren).

Norris llega un poco golpeado al fin de semana, ya que su coronación se pospuso tras lo sucedido en las dos fechas anteriores, abriendo las puertas a una pelea de tres bandas. El inglés podría haberse coronado en Qatar, pero la descalificación en Las Vegas, la victoria en el sprint de Piastri y el triunfo de Max en Lusail obligaron a que el título se defina en esta última fecha.

Lando tiene las probabilidades más altas para ser campeón, ya que terminando en el podio sella el título, no importa la labor de sus contrincantes. De hecho, son 11 los caminos que tiene el de McLaren para conseguir ese primer campeonato mundial.

Max apunta a una victoria en Yas Marina, esperando un cuarto lugar de Norris para su quinto título. Por su parte, Oscar Piastri solamente tiene dos opciones para ser campeón: ganar la carrera y que Lando sea sexto o terminar segundo y Norris décimo o peor.

No cabe duda de que Abu Dhabi tendrá emociones para repartir, por lo que aquí te decimos dónde seguir las prácticas, la clasificación y la carrera del fin de semana.

¿A qué hora y dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dhabi?

Viernes 5 de diciembre

· Práctica 1 | 3:30 horas | Sky+, Izzi Go y F1TV

· Práctica 2 | 7:00 horas | Sky+, Izzi Go y F1TV

Sábado 6 de diciembre

· Práctica 3 | 4:30 horas | Sky+, Izzi Go y F1TV

· Clasificación | 8:00 horas | Sky+, Izzi Go y F1TV

Domingo 7 de diciembre

· Carrera | 7:00 horas | Sky+, Izzi Go y F1TV.