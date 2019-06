Fabricio Ascencio Ruiz brilla en taekwondo

Luego de varios años de trabajo y dedicación, por fin se empiezan a dar los frutos y el taekwondoín potosino Fabricio Ascencio Ruiz, logró su primera medalla de oro dentro de la Olimpiada Nacional 2019.

Perteneciente al Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Allende, Fabricio Ascencio Ruiz, de 15 años de edad y que compitió en la pasada Olimpiada Nacional 2019 en la división de cadetes en la división de -59 kilos, se muestra muy contento con el objetivo alcanzado luego de que por par de ocasiones lo intentó y que fue eliminado en la primera ronda.

En esta ocasión la historia fue diferente, en su primer combate enfrentó a su rival de Querétaro, al que superó sin mayor problema, después se impuso al representante de Sinaloa; ya en la etapa de semifinales le ganó el representante de la Ciudad de México y en la gran final de la categoría se impuso a su contrincante de Chihuahua con marcador de 15 puntos a 7, para de esta forma obtener su primera medalla de oro en la ON-2019.

Entrevistado por este medio, Fabricio nos platica sobre sus inicios en esta disciplina, en donde nos comenta que desde los 5 años de edad ha practicado el Tae Kwon Do, y menciona "Todo esto se debió a que mi papá mencionaba que yo era muy hiperactivo, porque siempre andaba de un lugar a otro, y aparte mi hermana que es mayor que yo lo practicaba y me dijeron inténtalo, y desde ahí me ha gustado mucho hacerlo, primero deportivamente y luego competitivamente".

Y agregó "Lo que más me gustó fue el hecho de la disciplina que hay en este deporte, y después me gusto por la sensación de estar libre en el combate, porque puedo moverme hacia donde yo quiero, poder hacer cosas que nadie habían hecho y eso era divertido para mí".

Se le cuestionó cual ha sido su aprendizaje, a lo que Ascencio Ruiz comentó "Primero que nada la disciplina, porque nada se puede lograr sin disciplina, antes de ganar la medalla, tenía que venir a entrenar, cuidar el peso, llevar una dieta, ser constante, mantenerme al tope, y eso me ha servido tanto en el aspecto deportivo como en lo personal".

Sobre su paso en el Centro de Entrenamiento y Formación Deportiva Allende, Fabricio mencionó "Me he sentido muy bien, desde chico estoy aquí y he podido ver el crecimiento de muchos de mis compañeros, cuando yo entre era de los chicos y había un grupo de mayores en donde estaba mi entrenador William, y me ponía a observarlos y para mi me decía que yo ya tenía que pegar como ellos, y ahora en la actualidad me siento muy bien, ya estoy en la selección en donde estaban ellos, y la primera medalla que era un objetivo ya se cumplió".

"Y luego de obtener esta primera medalla, el haberla ganado fue una sensación muy padre, ya que luego de tantos años de esfuerzo se pudo lograr, esta es mi tercera olimpiada, tantos años de estar entrenado, las primeras olimpiadas que no llegue a las medallas, me dio coraje y ahora estoy muy contento y con mucha felicidad".

En cuanto a sus objetivos, Ascencio Ruiz comentó "El evento más cercano que tengo es el Campeonato Nacional Junior, que normalmente es en el mes de noviembre, en donde necesito ganar y junto con la Olimpiada Nacional me puede dar el pase a la Selección que es el siguiente objetivo a cumplir, sé que es un reto importante, porque la dificultad en México para llegar a selección es muy complicada, sé que tiene que pasar muchos filtros, y estoy consciente de que tengo que esforzarme mucho más".

Fabricio está consciente de que necesita trabajar mucho para alcanzar sus objetivos, necesita seguir perfeccionando su técnica y fortalecer sus virtudes que en este caso es la rapidez y la fuerza, y corregir sus debilidades que en este caso es la elasticidad, ya que él patea mucho abajo y le dan puntos, pero sus contrincantes le pegan arriba y eso les da más puntuación.

En cuanto a la comunicación maestro-alumno, como es en este caso, Fabricio señala "Es súper buena, como lo había comentado, ante mi maestro era mi compañero de entrenamiento, y desde ahí lo conozco y desde entonces lo he admirado mucho, y que ahora sea mi profesor, es lo mejor para mí, ya que toda la experiencia que ha tenido y todo lo que sabe y como lo transmite me gusta mucho y me siento muy cómodo con él".

Siempre es importante el apoyo de la familia, en este caso Ascencio Ruiz dijo "Mi papá desde joven hacía deporte, y aunque no ganaba, siempre se mantenía ahí; y él siempre ha querido que yo logre mi objetivo".

Finalmente, Fabricio comentó que esta medalla se la dedica a toda su Academia en donde entrena y que lo han apoyado, a sus compañeros, a su entrenador William Allende, a su familia que siempre ha estado siempre, y señala que va por más.