Falcao cuestiona que no haya abrazos en celebraciones de goles

El retorno del futbol y las limitaciones que se han pedido guardar no es del gusto de todos.

En el regreso del futbol alemán, las celebraciones no son permitidas, lo que no le gustó a un delantero como Radamel Falcao.

"Viendo el retorno del futbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo! En las barreras están todos juntos", escribió el atacante colombiano que milita en el Galatasaray turco, vía twitter.

Una de las condiciones que puso la Bundesliga para el retorno a las actividades fue el de no abrazarse cuando haya alguna anotación.

Falcao, de 34 años de edad, lleva alrededor de 287 goles marcados a lo largo de su carrera en donde ha militado en nueve clubes, incluido el River Plate de Argentina, Mónaco de Francia, Atlético de Madrid de España y Chelsea de Inglaterra, entre otros.