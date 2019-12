Falla transmisión durante pelea de Andy Ruiz

La defensa del título de los pesos pesados del mexicano Andy Ruiz ante el británico Anthony Joshua, en Diriyah, Arabia Saudita, generó altas expectativas en México, una pelea que nadie se quería perder. Sin embargo, hay aficionados al boxeo que sufrieron por las fallas en la señal de televisión, al grado de denunciar "boicot".

Usuarios en redes sociales denunciaron que la señal se cayó en algunos canales de Izzi, proveedor de televisión de paga, justo en la entonación de los respectivos himnos nacionales.

Curiosamente, la señal de TUDN fue la única que no reportó fallas, a diferencia de los canales de Azteca 7 y fallas en el audio de ESPN, lo que generó molestia en los usuarios.

Incluso, en el perfil de ayuda de Izzi en Twitter, las quejas no dejaron de llover. Asimismo, los usuarios han compartido imágenes de sus televisiones, con la leyenda "este canal no tiene señal de video", lo que generó críticas en el servicio y en la competencia de las televisoras.