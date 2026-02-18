Fallece Doug Moe a los 87

DENVER.- Doug Moe, un pionero de la ABA que alcanzó la fama durante una década desaliñada, irreverente y a veces solo permitido para adultos como entrenador de los Nuggets de Denver en la década de 1980, murió el martes. Tenía 87 años.

El hijo de Moe, David, notificó a varios amigos del entrenador que su padre había muerto tras una larga batalla contra el cáncer, contó a The Associated Press Ron Zappolo, una veterana figura de la televisión de Denver y buen amigo de Moe.

Los Nuggets, en una publicación en redes sociales, calificaron a Moe como "un líder y una persona únicos que encabezó una de las décadas más exitosas y emocionantes en la historia de los Nuggets".

Moe tuvo marca de 628-529 en 15 temporadas como entrenador en jefe, incluidas etapas con los Spurs de San Antonio y los 76ers de Filadelfia. Nunca ganó un título —su recorrido más memorable llegó en 1985, cuando su mejor equipo de Denver cayó ante los Lakers de Los Ángeles en las finales de la Conferencia Oeste. Fue Entrenador del Año de la NBA en 1988.

Más que por victorias y derrotas, a Moe se le recordará por su ofensiva de movimiento y por los espectáculos igualmente entretenidos que montaba mientras merodeaba por el banquillo durante sus años como entrenador.

Sus equipos de Denver lideraron la liga en anotación durante cinco temporadas consecutivas a inicios de los 80, y rara vez ejecutaba una jugada prefabricada.

A las personas que más le gustaban las llamaba "stiffs" (o algo peor) y usaba un lenguaje más subido de tono para dejar claras sus ideas a algunos de sus blancos favoritos —Kiki VanDeWeghe, Danny Schayes y Bill Hanzlik destacaban.

El entrenador recorría la banda con uno de sus sacos deportivos ya muy gastados, por lo general sin corbata (tenía una pequeña reserva de "trajes de emergencia" en el clóset para eventos más importantes), el cabello revuelto y la voz, forzada al máximo, reducida apenas a un graznido al final de la mayoría de los partidos.

El banquillo de los Nuggets, junto con las 10 filas detrás de él, no era lugar para niños, y a las pocas horas Moe estaría en el bar o en una cafetería conviviendo con muchos de esos mismos jugadores a los que había desollado, a menudo preguntándose él mismo de dónde había salido ese hombre malhablado en la banda.

Moe dijo en una entrevista de 1983 con The New York Times: "A veces creo que tengo una personalidad de Jekyll y Hyde. Bromeo mucho antes y después de un partido, pero una vez que empieza el juego, mis emociones simplemente se apoderan de mí".

Años antes de que John Elway llegara, Moe era la mayor figura deportiva de Denver. Zappolo, el comentarista deportivo, señaló que detrás de la fanfarronería de los días de partido había un osito de peluche dulce.

"No sé si alguna vez ha habido una figura deportiva más importante en Denver, no solo por lo exitoso que fue, sino por lo pintoresco que era y lo amable que era. Hay mucha gente caminando hoy que siente que era el mejor amigo de Doug", afirmó Zappolo.

LEYENDA EN BROOKLYN Y CAROLINA DEL NORTE ANTES DE UNA CARRERA PROFESIONAL EN ABA

Douglas Edwin Moe nació el 21 de septiembre de 1938 en Brooklyn, Nueva York. De adolescente se hizo conocido en los círculos del basquetbol neoyorquino, donde a veces iba a gimnasios usando nombres falsos para jugar en equipos para los que, de otro modo, no habría sido elegible.

Hizo pareja con su buen amigo Larry Brown en North Carolina, donde como alero de 1,96 metros obtuvo dos veces honores All-America. Pero la carrera universitaria de Moe terminó antes de tiempo por un escándalo de amaño de puntos por el que recibió 75 dólares para volar a una reunión; se negó a dejarse perder partidos.

Tras algunos años en Europa, Moe volvió a ser un "paquete" junto con Brown, mientras abrían camino en la nueva y naciente ABA. Moe fue All-Star en tres ocasiones en una carrera de cinco años que terminó pronto por sus rodillas, siempre aquejadas.

Con su etapa como jugador concluida, se asoció de nuevo con Brown, trabajando como su asistente con los Cougars de Carolina y luego con los Nuggets hacia el final de los días de la franquicia en la ABA.

Moe insistía en que nunca quiso un puesto como entrenador en jefe —no quería trabajar tan duro—, pero Brown lo convenció de aceptar un empleo en San Antonio. Con la ayuda de George Gervin, Moe ganó la división dos veces y llegó a una final de conferencia en cuatro temporadas con los Spurs.

La siguiente parada de Moe fue Denver, donde asumió el cargo después de que otro de sus amigos de Carolina, Donnie Walsh, fuera despedido en 1980. Las 10 temporadas siguientes marcaron una era dorada para los Nuggets, que jugaban con uniformes arcoíris y reescribieron los libros de récords, pero nunca lograron salir de la sombra de las dinastías de los Lakers y los Celtics de la época.

MOE: ENTRENADOR DEL DÚO MÁS ANOTADOR EN LA HISTORIA DE LA NBA

Alex English y VanDeWeghe terminaron 1-2 en anotación en la temporada 1982-83, una hazaña que ningún par de compañeros ha logrado desde entonces. Los Nuggets perdieron en 1983 un partido 186-184 ante los Pistons que sigue siendo el juego con más puntos en la historia de la NBA. Moe ganó 432 partidos con los Nuggets, y la franquicia retiró ese número, con el nombre de Moe asociado.

Pasaron más de 30 años desde que Moe se retiró y se mudó de vuelta a San Antonio para que los Nuggets finalmente rompieran la barrera y se convirtieran en campeones de la NBA.

Curiosamente, uno de los momentos más pintorescos de Moe como entrenador llegó a costa de los Nuggets el último día de la temporada 1977-78, cuando estaba con los Spurs. En un partido temprano, Denver, dirigido entonces por Brown, alimentó a David Thompson rumbo a una explosión de 73 puntos contra Detroit que lo puso brevemente por delante de Gervin en una reñida batalla por el título de anotación.

Así que esa noche, Moe les dijo a los Spurs que se apartaran del camino de "Ice". Gervin anotó 63 contra el Jazz para ganar el título por 0,07.

El punto más alto de Moe como entrenador, sin embargo, llegó con los Nuggets, donde sus equipos mejoraron considerablemente cuando Fat Lever y Calvin Natt llegaron vía un canje en 1984. Pero ambos se lesionaron durante esa final de conferencia de 1985 contra los Lakers. Los Nuggets perdieron los últimos tres partidos en una derrota 4-1 en la serie, y Moe nunca estuvo más cerca.

Aunque el enfoque de los Nuggets era la ofensiva, Moe dedicó mucho tiempo a predicar la defensa —insistía en que esta, y no la capacidad anotadora del equipo, marcaría la diferencia entre ganar y perder.

Una vez, enfurecido por la falta de esfuerzo durante una derrota por paliza en Portland, ordenó a su equipo dejar de esforzarse en defensa y permitir que los Blazers hicieran bandejas a voluntad en los minutos finales para establecer el récord de anotación de la franquicia en un solo partido. Eso le valió una multa y una suspensión, apenas semanas después de que lo multaran por arrojar agua a un árbitro.

En general, sin embargo, Moe hizo carrera de no tomarse a sí mismo demasiado en serio —un contrapeso irónicamente arrugado frente al pulcro Pat Riley y los equipos Showtime de los Lakers que dominaron la Conferencia Oeste de la NBA durante la década.

Moe incluso remató uno de sus momentos más bajos —su despido por los Nuggets en 1990— al usar una camisa hawaiana y destapar champaña en la conferencia de prensa mientras su esposa, a quien llamaba "Big Jane", observaba. Era un día para celebrar, insistió, porque ahora le pagarían por no hacer nada.

Moe terminó su carrera como entrenador en jefe con una etapa sin éxito en Filadelfia que duró menos de una temporada antes de regresar a Denver en funciones de apoyo, incluida una vuelta al banquillo como asistente de George Karl.

Moe respondió cuando le pidieron explicar por qué estaba entrenando de nuevo: "Porque soy estúpido, o algo así".

Nada más lejos.

Y pese a su insistencia de que hacía poco más que lanzar un balón ahí, había un método bien afinado y muy practicado detrás de lo que parecía la locura de su juego de pases siempre a toda marcha.

"Nunca habrá otra figura deportiva como Doug Moe. De verdad era único", señaló Zappolo.