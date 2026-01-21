logo pulso
Fallece el bandillero potosino ´La Coneja´

Por Romario Ventura

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece el bandillero potosino ´La Coneja´

La Fiesta Brava en el centro del país se vistió de luto con el fallecimiento del banderillero potosino Martín Reyna, conocido como "La Coneja", quien murió este lunes 19 de enero en San Luis Potosí por causas naturales a los. Su partida deja un profundo pesar entre la afición taurina, al tratarse de un integrante de la reconocida dinastía de los "Piti", familia de toreros de gran arraigo en la región.

Martín Reyna inició su trayectoria en los ruedos como novillero y debutó en la Plaza México el 13 de noviembre de 1966. En aquella ocasión compartió cartel con el norteamericano Diego O´Bolger y Ricardo Castro, lidiando ejemplares de la ganadería de Lucas González Rubio; el novillo de su presentación llevó por nombre "Flamenco".

Tras algunos años en las filas novilleriles y al no consolidarse su carrera como matador, decidió integrarse como banderillero. A partir de entonces, desarrolló una amplia y constante labor como subalterno, formando parte de diversas cuadrillas a lo largo de los años. En la etapa final de su carrera destacó su participación frecuente con rejoneadores.

En tiempos recientes, Reyna se mantuvo cercano al medio taurino, brindando consejos a toreros de nuevo cuño y aportando a la preparación técnica mediante la fabricación de cabezas de toro de fibra de carbono, utilizadas en los carretones de entrenamiento.

