Fallece el hijo de Ray Lewis por presunta sobredosis de sustancias

El histórico jugador de la NFL, Ray Lewis, enfrentó una brutal pérdida: su hijo, Ray Anthony Lewis III, falleció por una presunta sobredosis de drogas. Y es que, conforme a información del medio The New York Post, el joven fue encontrado inconsciente en su domicilio, ubicado en Florida, Estados Unidos.

Personas cercanas a Lewis III detallaron que, previo a su muerte, "actuaba de manera extraña". Horas después, la joven promesa de 28 años murió. Pese a que las autoridades intentaron reanimarlo, no tuvieron éxito.

Y es que, en el domicilio, encontraron una "pastilla azul" (posiblemente Alprazolam), una aguja usada y una lata de cerveza vacía.

Aunque la leyenda de la NFL no ha comentado nada públicamente, sus familiares le rindieron homenaje al joven de la familia Lewis. Esto, a través de redes sociales.

"Estaremos bien, mientras él nos cuida desde arriba", reposteó Rahsaan Lewis, hermano de Ray Anthony.

¿Quién es Ray Lewis?

El histórico Ray Lewis fue un jugador de la NFL. Esto, durante los años noventa; su trayectoria se prolongó hasta 2013, cuando oficialmente se retiró de las canchas.

Asimismo, fue dos veces ganador del Super Bowl en compañía de su equipo; los Baltimore Ravens.

Por su parte, el joven Ray Anthony fue estudiante de la Universidad de Miami, donde intentó seguir los pasos de su padre y formó parte del equipo de universitario de futbol americano.