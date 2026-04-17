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Fallece Miguel ´Maestro´ Canto

Dejó de existir a los 78 años de edad después de una larga enfermedad

Por El Universal

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece Miguel ´Maestro´ Canto

MÉRIDA.- El ídolo del boxeo yucateco, el que fue conocido como el "Maestro", Miguel Canto Solís, falleció la madrugada de este jueves a los 78 años de edad, después de padecer los estragos de una larga enfermedad.

Miguel es la máxima leyenda del pugilismo en Yucatán. Fue el primer campeón mundial de boxeo nacido en esa entidad, al vencer —el 8 de enero de 1975 en Sendai, Japón— al local Shoji Oguma, en un combate dentro del peso mosca.

Poseedor de una finura espectacular, que lo hacía peculiar dentro de la gama de boxeadores, Canto demostró que el pugilismo es más que sólo darse golpes.

Era conocido por ser casi un artista sobre el cuadrilátero. Mantuvo el título mundial durante más de cuatro años, realizando 15 defensas exitosas, lo que le situó entre los monarcas tricolores más destacado en todos los tiempos.

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Su enorme calidad le permitió ser considerado uno de los mejores peleadores del siglo XX dentro de la categoría mosca, tanto por los resultados obtenidos como por ese estilo que enamoraba a cualquiera. El excampeón sufría, desde hace muchos años, una enfermedad neurológica severa que le llevó a estar encerrado en su casa con atención médica especial y cuidados de enfermería. En 2019 lo operaron de hidrocefalia.

Desde hace muchos años estaba retirado de la vida pública en su casa del fraccionamiento Jardines de Miraflores, en la capital yucateca, bajo el cuidado de su esposa, Irma Rodríguez Lara, que le sobrevive, al igual que su hijo David.

¿CUÁL ERA LA 

ENFERMEDAD QUE PADECÍA MIGUEL CANTO SOLÍS?

El excampeón sufría desde hace muchos años una enfermedad neurológica severa que le llevó a estar encerrado en su casa con atención médica especial y cuidados de enfermería y que en el 2019 lo operaran de hidrocefalia.

Vivía retirado de la vida pública en su casa del fraccionamiento Jardines de Miraflores en Mérida bajo el cuidado de su esposa, Irma Rodríguez Lara que le sobrevive, al igual que su hijo David.

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