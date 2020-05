Fallece por ataque al corazón el luchador extremo Supreme

Víctima de un ataque al corazón, murió a los 49 años el luchador extremo de origen estadounidense Supreme, quien trabajó en varias empresas mexicanas de corte independiente.

Joey Muñoz (Kaos), sobrino del fallecido y también luchador, confirmó la noticia a través de las redes sociales, espacio que aprovechó para anunciar una campaña de donación para apoyar a la familia de Lester Perfors.

"Estoy tratando de hacer todo lo que puedo y ayudar a recaudar algunos fondos que mi tía Karen y mi primo Kano van a necesitar. Él los amaba tanto y Supreme amó a sus fans, así que si te inspiró de alguna manera por favor, agradecería cualquier donación, con mucho amor y respeto".

Como parte de la invitación a donar en la plataforma Gopfundme, Muñoz compartió. "Esta mañana recibimos la noticia de que Lester Perfors, también conocido como el 'Rey del Deathmatch' Supreme, falleció de un ataque al corazón.

Era, más de lo que las palabras pueden decir, un hombre increíble y el luchador profesional intimidante más entretenido que no solo nos dejó sin aliento, sino que nos hizo reír, llorar y realmente conmovió el corazón de sus fanáticos. En el ring, era intimidante pero debajo de toda la sangre, el sudor y la pasión que dejó en el ring había un tipo genuino y atento. Siempre tuvo tiempo de amar a sus fanáticos también".

Agrega que dadas las condiciones actuales provocadas por la pandemia mundial, el apoyo es necesario. "Estamos pidiendo cualquier ayuda monetaria que pueda brindar para ayudarlos durante este momento desgarrador. Gracias desde el fondo de nuestros corazones por cualquier donación u oración que pueda hacer a la familia Perfors".

Supreme debe considerarse como una bestia de las luchas extremas, su nombre en el cartel presagiaba una carnicería en su lucha. Sus batallas trascendieron California cuando los eventos de XPW comenzaron a destacar en el mercado estadounidense.

Los sangrientos combates por el campeonato del "Rey de los Deathmatches XPW", del cual Supreme fue el máximo ganador con cuatro reinados lo avalan.

Más tarde, inició una de las rivalidades más épicas contra el tijuanense Damian 666, misma que se trasladó a enlonados mexicanos con NGX, Perros del Mal, Mexpro, IWL y DTU.

"La lucha libre extrema está de luto. Se fue mi compañero y amigo Supreme. Siempre te recordaré por esas madrizas que nos dimos. La primera vez que me tocó luchar con el, llego y se presentó conmigo y me dijo: Damián, hoy tendré el honor de luchar contigo por primera vez y me regalo una bolsa de chocolates. Se hizo costumbre cada que nos enfrentábamos me regalaba chocolates hasta que un día le dije, 'Supreme, los chocolates son para aguantar las golpizas, mejor no me des nada' y soltó la carcajada", recordó Damián.

Pero Supreme también inspiró a jóvenes estetas como Violento Jack. "En paz descanse Supreme, leyenda de XPW y el Deathmatch Americano. Luche con él varias veces en México y era un gran tipo. Muchas gracias por su valioso aporte a nuestro estilo", compartió.

Mientras que Crazy Boy agregó. "Un gran exponente del 'Deathmatch' dejo de existir, lo recordaremos con gran respeto y afecto. En el 2012, tuvimos el honor de contar con su presencia en la gira 'Epidemia Destructiva', la cual se quedará en nuestros corazones".