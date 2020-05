Falta para poder exigir más en la Liga Femenil: Tania Morales

La creación de la Liga MX Femenil marcó un antes y después en la historia del futbol mexicano. En algunas ocasiones, se ha vuelto inevitable buscar comparaciones con la rama varonil; los sueldos y algunos beneficios aún no son los mismos y por ello suele existir un debate eterno.

Tania Morales, capitana del Guadalajara, es consciente de que el crecimiento de la Liga MX Femenil ha sido considerable, sin embargo, a pesar de ir por buen camino, aún falta mucho para poder exigir lo mismo que el rubro varonil, pues aún no generan lo mismo de forma económica.

"A toda la gente que está dentro del futbol femenil le gustaría gozar de ese tipo de sueldos, pero yo entiendo que al final del día esto es una industria, esto es un negocio y si queremos tener esos beneficios y tener esos sueldos, habría que pensar que tenemos que generar lo mismo y no es el caso".

Como todo crecimiento, es parte de un proceso y desde el nacimiento de la liga se han visto mejorías en rubros importantes.

"Es un camino por recorrer. En una opinión muy personal, la liga ha evolucionado en todos los sentidos, en lo deportivo, en el tema de los sueldos y en todos los aspectos creo que ha ido creciendo".

El certamen rosa sigue su curso y con el pasar de los torneos, Tania ha encontrado una firmeza en las decisiones que se han tomado. La 10 del Guadalajara se muestra contenta con el rumbo de la liga.

"Se va caminando bien, se va caminando hacia adelante, se han dado pasos firmes. Yo en lo personal contenta con la evolución de la liga en todos los sentidos, en el deportivo, en el administrativo. La afición, siempre lo digo, ha sido una sorpresa para nosotras porque muchísima gente nos sigue, muchísima gente nos apoya, nos ve, va a los estadios. Vamos por buen camino".