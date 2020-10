Falta que la gente de peso se haga valer: Memo Vázquez

A cada partido que pasa, Guillermo Vázquez, técnico del Atlético de San Luis, pretende cambiar las excusas. Ahora ha pedido que la gente de peso se haga valer más, pero sí se decide que él es el mayor responsable, no tiene ningún problema.

Vázquez resignado, espera seguir dignamente el torneo. "Tenemos en mente, en estos dos juegos que faltan, tratar la mayor cantidad de puntos posibles, hay que ser efectivos para sacar puntos y obtener mejores resultados. Siempre nos falta en cada partido algo".

Sobre el partido contra los laguneros, dijo: "Nos tardamos en entrar al juego, ellos aprovechan y nos hacen el gol, cuando empatamos nos soltamos, hubo movilidad y esfuerzo, pero seguimos cometiendo errores, faltas en táctica fija y de ahí viene el segundo gol. Así lo hemos sufrido".

Y sentenció: "Hace falta que la gente de peso se haga valer un poquito más, y no cometer estos errores. Las posibilidades de gol se han reducido aún más".

Si de responsabilidades se trata, asume su parte: "Todos hemos colaborado para que las cosas hayan salido así. La responsabilidad es de todos, pero si me toca a mí la mayor parte, no hay ningún problema".