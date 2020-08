Familiares de "Checo" Pérez salen negativos a Covid-19

Un fin de semana después de que se dio a conocer que el piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio Pérez se contagió de coronavirus, su hermana y madre salieron negativas en pruebas que les realizaron hace unos días.

En la pausa de una semana entre el Gran Premio de Hungría y la carrera del domingo en Inglaterra, Pérez viajó a Guadalajara para acompañar a su mamá que sufrió un accidente.

"Salimos negativas mi mamá y yo ante la prueba COVID Si me da mil emoción!! Gracias a Dios! Hay que seguir cuidándonos. Qué tengan excelente semana! ", escribió en Twitter,Paola Pérez, hermana de Checo

En su estadía en la capital de Jalisco, el volante de Racing Point asistió al menos a un restaurante donde se fotografió con aficionados.

"Pensé que no era hipocondríaca pero todo lo contrario. Ya sentía síntomas según mis nervios", añadió la hermana del piloto de Racing Point.

Al regresar a Europa para reintegrarse con su escudería previó al Gran Premio de Gran Bretaña, "Checo" tuvo una prueba de Covid no convincente por lo que ya no tuvo acceso al paddock. Horas más tarde otro examen confirmó coronavirus. Se perdió la competencia del domingo y de acuerdo al tiempo de recuperación es prácticamente seguro que tampoco esté en la parrilla el domingo.

Racing Pont sustituyó a Pérez con Nico Hulkenberg quien no pudo salir a pista por problemas con el motor.