Familiares de víctimas de Joao Maleck denuncian amenazas en su contra

La madre de María Fernanda Peña, quien murió junto con su marido al chocar con el futbolista Joao Maleck en junio del 2019, denunció en redes sociales, que junto su hermana fue amenazada en la puerta de su casa por un individuo, quien exigió que "no le siguieran moviendo al caso", o se las "iba a llevar la chingada".

El jugador fue condenado a 3 años, 8 meses y 15 días de prisión, lo que alcanzó para salir bajo fianza. Mas en este juicio los jueces no tomaron en cuenta todas las agravantes del caso: "exceso de velocidad y alcoholemia", por lo que la familia, encabezada por la señora Martha, madre de María Fernanda, exige revisión para que Maleck vuelva a prisión.

Carlos Galván, abogado de la familia junto con Anuar García, dijo que la denuncia por amenazas fue presentada la semana pasada, "este señor, no podemos vincularlo directamente con Joao Maleck, pero tocó el caso, llegó hasta las puertas de la casa de la señora Martha y la amenazó junto con su hermana. Las autoridades, pues.... Se toman su tiempo para tocar el caso, esperamos que actúen".

Todo esto sucede, ahora que se acerca la revisión del caso, en donde ya se tomarán en cuenta las agravantes que se presentaron esa madrugada: el exceso de velocidad y la alcoholemia, cuando en el primer juicio sólo se tomó en cuenta el exceso de velocidad.

"Promovimos un juicio de amparo para que los jueces, la Décima Sala, revisara y tomara en cuenta ambos factores y ya lo aceptaron. Se dio tiempo para que las partes presentaran un recurso y nadie lo hizo. Ahora sólo estamos a la espera de que se lleven a cabo las audiencias".

Lo que la familia quiere es que se tome en cuenta la alcoholemia, para que la pena privativa de la libertad crezca y Maleck vuelva a la prisión, además de que la reparación económica crezca, ya que de inicio fue de tres millones de pesos.

"La familia quiere que se cumpla con la justicia. Los anteriores jueces mencionaron que si se tomaba en cuenta la alcoholemia, la pena sería mayor, y eso no tenía que ser impedimento para juzgar. Ahora reiteramos, se tomarán en cuenta ambos agravantes y esperamos que la sentencia sea acorde a esto". Se espera que a finales de año, este caso quede cerrado.