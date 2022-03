Fan ID es el principio del fin de las barras de futbol: Arriola

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reiteró en la Cámara de Diputados que con la credencialización de todos los integrantes de los grupos de animación "es el principio del fin de las barras".

Así lo dijo tras reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al interior del recinto legislativo de San Lázaro, tras las agresiones acontecidas durante el partido de Querétaro contra Atlas en el Estadio La Corregidora.

"Precisamos las medidas, hemos dicho que es el fin de las barras y es el principio del fin de las barras, porque hoy le explicamos a las diputadas y diputados es como vamos a implementar la identificación de los grupos de animación, a partir de ahí estaremos cerrando primero el espacio para los grupos visitantes, estamos hablando que ya no se permiten menores, estamos hablando que ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes", puntualizó.

Mikel Arriola explicó que también se determinó como plazo el último día de marzo para terminar con la credencialización, "y de aquí a que inicie la siguiente temporada, debemos tener implementado el fan ID".

Tras la reunión a la que también acudió Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, advirtió que tras el encuentro generarán una "ruta legislativa" para garantizar que los partidos de futbol en México se desarrollen en paz.

"Trabajar para que haya un buen futbol mexicano, en paz, familiar, un futbol donde la gente pueda acudir libremente, y creo que con la información que nos dieron nosotros sabes exactamente cómo hacer una ruta para apoyar y para ayudar", indicó.

Al cuestionarles sobre la causa penal y el presunto involucramiento de grupos del crimen organizado, Moreira Valdez pidió discreción.

"Sí hay temas legales, pero yo recomendaría que se guarde la discreción de los mismos porque tiene consecuencias jurídicas, y yo creo que eso es importante para no entorpecer los resultados de las investigaciones ni las posibles sanciones a los responsables, pero sí hay procedimientos", puntualizó.

En su oportunidad, el coordinador perredista, Luis Espinoza Cházaro, coincidió en que desde la Cámara de Diputados trabajarán para fortalecer la ley vigente.

"Son muchos temas, por ejemplo, hay estados y municipios a donde los cuerpos de seguridad no pueden entrar a los estadios por ser propiedad privada, entonces vamos a hacer una revisión profunda para de ser necesario modificar el marco legal o aplicar el que ya tenemos para que efectivamente, la violencia venga de donde venga, sea erradicada de los estadios", concluyó.