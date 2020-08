FC Juárez anuncia 24 casos de Covid-19 en el equipo

Otro brote dentro del FC Juárez, ahora en sus fuerzas básicas, que iban a presentarse este domingo.

La Liga MX informó 24 contagios de Covid-19 en el club fronterizo, 20 de ellos son futbolistas de las categorías inferiores.

"Los resultados indicaron, en el equipo de la categoría Sub-20, 12 casos positivos en jugadores y dos en cuerpo técnico; en el equipo Sub-17 se detectaron ocho casos positivos en jugadores y dos en cuerpo técnico".

Como la mayoría de los casos en el futbol mexicano, no presentan síntomas del virus.

"Las personas son asintomáticas hasta el momento y ya se encuentran aisladas y bajo observación de los médicos del Club, tal como establecen los lineamientos de las autoridades de salud".

Los Bravos viajan este sábado a la Ciudad de México, para enfrentar el domingo a los Pumas, correspondiente a la Jornada 1 del Guardianes 2020 de las categorías inferiores. Sin embargo, la Liga MX no comunicó si los encuentros en la capital del país.

No es el primer caso múltiple dentro del FC Juárez, ya que en el primer equipo presentaron varios, hace un par de semanas.