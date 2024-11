Fechas, precios y dónde comprar boletos del GP México 2025

Aunque los aficionados locales se llevaron un agridulce sabor de boca por la ausencia de Checo Pérez en el podio, el Gran Premio (GP) de México 2024 culminó con una completa fiesta tras la victoria del español Carlos Sainz (Ferrari) en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al complejo deportivo de la Alcaldía Iztacalco entraron, en todo el fin de semana de la F1 en la Ciudad de México, un total de 404 mil, 958 fanáticos, rompiendo el récord del 2023 que registró 400 mil 639. Incluso el domingo del GP de este año ingresaron a este lugar de la Magdalena Mixihuca 154 mil 142 personas.

El Gran Premio de México ya trabaja en la nueva renovación de contrato con la F1

La presencia del México GP en el calendario de la máxima categoría del automovilismo está asegurada hasta el 2025, pero la organización ya trabaja en conjunto con las autoridades de la capital del país, para que pronto se llegue a un acuerdo con la Fórmula 1 y pueda concretarse una nueva extensión de contrato, se dice, al menos hasta el 2028.

"Tengo toda la voluntad de que esta ciudad siga teniendo Fórmula 1, para ello, vamos a trabajar de la mano de los organizadores y también de sectores empresariales que aman a la ciudad y que quieren que la CDMX continúe como sede de la Fórmula 1", dijo Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital, en la previa al GP de México 2024.

¿Cuánto costarán los boletos para el Gran Premio de México 2025?

Apenas han pasado unos días de que terminó el fin de semana de F1 en la Ciudad de México este 2024 y ya se conocen los precios para los boletos de la edición 2025 del Gran Premio de México, que además marcará los 10 años del retorno de este evento al calendario de la categoría reina del automovilismo.

Cabe recordar que fue en el 2015 cuando la carrera en el Hermanos Rodríguez reapareció en el programa de la Fórmula 1, convirtiéndose en una de las favoritas tanto de fanáticos como de pilotos y equipos.

Esto costarán los pases para el México GP del siguiente año:

-Zona Verde

Grada 1 y Grada 2: $30,500

-Zona Naranja

Grada 2A: $3,900

-Zona Azul

Grada 3A: $9,900

Grada 3A (Zona Plus): $16,650

Grada 4: $15,000

Grada 4 (Zona Plus): $21,750

Grada 5: $15,000

Grada 5 (Zona Plus): $21,750

Grada 5A: $13,900

Grada 6: $13,000

Grada 6 (Zona Plus): $19,750

Grada 6A: $7,000

Grada 6B: $9,900

Grada 8: $10,500

Grada 9: $12,400

-Zona Amarilla

Grada 7: $13,900

Grada 10: $19,900

Grada 11: $18,300

-Zona Gris

Estadio Grada Sur: $10,000

Box Oro Sur: $25,000

-Zona Café



Estadio Grada Norte: $10,000

Box Oro Norte: $45,700

-Personas con discapacidad

Costo: $3,900

Paquetes especiales para el Gran Premio de México 2025

Para la edición del siguiente año, el Gran Premio de México ha lanzado un bono llamado Grandstand Tour, que incluye entradas para viernes, sábado y domingo, pero en diferentes sitios del Autódromo Hermanos Rodríguez:

-Gold - $19,900

Viernes: Box Oro Sur

Sábado: Grada 7

Domingo: Grada 4

-Platinum - $20,200

Viernes: Grada 4

Sábado: Box Oro Sur

Domingo: Grada 7

-Diamond - $22,000

Viernes: Grada 7

Sábado: Grada 4

Domingo: Box Oro Sur

*Los precios son en pesos mexicanos y no incluyen el cargo por servicio que agrega Ticketmaster.

La venta genera dará inicio el 13 de noviembre de este 2024 a las 10:00 horas y únicamente se pueden comprar en el sitio oficial de dicha empresa que genera los boletos.

Fechas del Gran Premio de México 2025

Como ha sido costumbre, el Gran Premio de México 2025 formará parte de la Gira por América de la Fórmula 1 y se realizará en las siguientes fechas:

-Viernes 24 de octubre: FP1 y FP2

-Sábado 25 de octubre: FP3 y Qualy

-Domingo 26 de octubre: Carrera