Fechas y horarios para el repechaje del Apertura 2022

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el domingo se definieron los partidos para el repechaje, en el que ocho equipos buscarán un boleto a la Liguilla, este lunes se han dado a conocer los horarios para estos partidos.

Cabe recordar que la reclasificación del futbol mexicano se disputará el siguiente fin de semana.

Además, esta fase previa a la Liguilla es a un solo partido, por lo que el ganador será quien logre meterse a la llamada fiesta grande del balompié de nuestro país.

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Tigres vs Necaxa - 19:00 horas en el Estadio Universitario

Cruz Azul vs León - 21:15 horas en el Estadio Azteca

DOMINGO 9 DE OCTUBRE

Toluca vs FC Juárez - 12:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Puebla vs Chivas - 16:30 horas en el Estadio Cuauhtémoc