Federación Peruana denuncia ante FIFA al árbitro que negó gol contra Uruguay

Lima, 27 mar (EFE).- La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó este domingo de que ha denunciado ante la FIFA al árbitro brasileño Anderson Daronco por su actuación en el partido de su selección contra la de Uruguay, de las eliminatorias suramericanas de Qatar 2022, en el que no concedió un gol que hubiera supuesto el empate para la Blanquirroja.



"La FPF pone en conocimiento que se presentó, el último viernes, una denuncia contundente ante la FIFA, respecto a la actuación del árbitro Anderson Daronco, por los hechos públicamente conocidos", publicó la federación en un escueto comunicado.



Detalló que espera la "pronta respuesta de la FIFA bajo un conducto regular en sus procedimientos" y afirmó que la selección peruano continúa su preparación para el crucial encuentro contra Paraguay el próximo martes.



Además agradeció el apoyo "espectacular" de la hinchada peruana en Montevideo el pasado jueves y la invitó a seguir unida con la convicción de alcanzar "la gran meta en estas clasificatorias".



El partido contra Uruguay, que acabó con la victoria por 1-0 de la Celeste, estuvo marcado por la decisión de Daronco de no conceder un gol a Perú que hubiera supuesto el empate.



La jugada se produjo en la recta final del encuentro, cuando un centro de Miguel Trauco se envenenó para la defensa y fue atajado por el portero uruguayo, Sergio Rochet, cuando, supuestamente, había rebasado la línea de gol.



La palabra "robo" fue la elegida por los fanáticos en las redes sociales, medios de comunicación y hasta por el presidente del país, Pedro Castillo, para referirse a la actuación de Daronco.



Con esta victoria, Uruguay obtuvo su cupo para el Mundial de 2022 una fecha antes de que terminen las eliminatorias sudamericanas, mientras que la Blanquirroja es quinta y tiene su última opción para clasificarse el próximo martes en Lima, donde recibirá a Paraguay.



Una victoria es fundamental para que Perú mantenga la quinta plaza que da acceso a la repesca ante un país asiático.



Este viernes, la selección peruana informó de que el extremo peruano André Carrillo sufrió un esquince en el encuentro contra Uruguay y se perderá el último partido contra Paraguay.



Perú tampoco contará en el crucial partido con Jefferson Farfán y su capitán, Paolo Guerrero, quienes aún no han completado el proceso de recuperación de las lesiones que arrastran desde el año pasado.