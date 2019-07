Federer - Nadal: La guerra de los once años

El pasado 6 de julio se cumplieron once años del partido que John McEnroe mencionó como el mejor de la historia. Una sinfonía de cuatro horas y 48 minutos de duración que coronó a Rafael Nadal como el segundo campeón español en Wimbledon.



Quizás McEnroe solo definió así el partido para que se dejase de calificar con tal adjetivo a la final que él cedió en esta misma pista ante Bjorn Borg en 1980. Un elogio para olvidar un mal recuerdo. O quizás McEnroe tenía razón y aquella música que sufrió un retraso y dos parones por la lluvia fue lo mejor que dos raquetas y varias pelotas han creado nunca jamás.



Este viernes, once años después de que Nadal se levantara entre la penumbra y los 'flashes' para alzar la copa, la revancha se tomó en la 'Catedral'.



Un partido diferente, sin tanta épica, con menos momentos de infarto, quizás, menos bonito, pero ocurre una cosa. La guerra no es bonita.



La guerra no es bonita porque siempre hay un perdedor, porque el vencedor siempre deja una ristra de vencidos a su espalda. En el tenis, la sensación es aún mayor. 128 comienzan Wimbledon, 127 se quedan en el camino.



Cuando Manolo Santana saludaba a ambos jugadores antes de que estos saltasen al verde en 2008 ya sabía que uno de los dos caería. Cuando esta vez los avistaba desde el palco de honor, al lado de figuras como Rod Laver, David Beckham o Hugh Grant, conocía de antemano que el dios del tenis no permitiría que la gloria se dividiese. Nunca lo hace en las guerras.



La guerra de los once años termina para un Roger Federer que ha convivido once años con la tortura de perder el mejor partido de la historia y ahora deja atrás esa condena que amagó con repetirse cuando perdió cuatro bolas de partido.



Le queda la guinda del título. Porque la guerra, además de todo lo mencionado anteriormente, nunca acaba.