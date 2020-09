Federico Viñas sufre percance en su vehículo saliendo de Coapa (VIDEO)

Federico Viñas sufrió un percance cerca de las inmediaciones del Nido. El atacante de las Águilas impactó su vehículo en otro, saliendo ileso del accidente.

Versiones señalan que el futbolista uruguayo no alcanzó a frenar cuando la otra persona intentó dar una vuelta. En Twitter, un usuario (@RoaBntt) asegura ser hijo de la persona que resultó con lesiones.

Sin embargo, trascendió que el personal de seguro del auto del futbolista empezó a discutir con el propietario del otro vehículo, que era un Uber, porque la señora que viajaba se había "lesionado".

Cuando llegó la ambulancia, no requirió ningún tratamiento. Por dicha situación no se llegó a ningún acuerdo que beneficiara a las partes involucradas.

El usuario en Twitter asegura que el futbolista y mostraron una actitud prepotente.

Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5. pic.twitter.com/NM9g7nydHp — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020