Feria de goles en la Liga Azteca

La Fecha 6 del Torneo Mictlán 2025, en su Categoría Estelar Ramiro Leyva de la Liga de Futbol Azteca, se jugó con intensidad total este domingo 14 de diciembre, dejando una jornada cargada de goles, actuaciones individuales memorables y hasta decisiones administrativas que también influyeron en la tabla.

GRAN VICTORIA

Con un futbol vertical y contundente, Atlético División no tuvo piedad y se impuso 6-1 al Deportivo Ramírez. La figura del encuentro fue Christopher Cibrián, quien firmó un doblete, acompañado por Luis Ángel Galván, también con dos anotaciones, además de los tantos de Alejandro Ituarte y José María Santana. Por los derrotados, el gol de la honra cayó en un partido que fue controlado de principio a fin por los vencedores. El silbante fue Miguel Ángel González López.

EMBISTE SIN PIEDAD

En uno de los marcadores más abultados de la jornada, Toros División arrolló 7-0 a Caver, con una actuación histórica de Erneyder Castaño, autor de cinco goles, que desató la ovación en las gradas. Manuel Bárcenas y Eduardo Ortega completaron la goleada en un duelo sin discusión, dirigido por Rafael Martínez.

MANDA CON AUTORIDAD

Con orden y contundencia, Real Estanzuela venció 3-0 a Real Saucito, gracias a las anotaciones de Erick Castillo, Abelardo Aguilar y Rubén Guerrero, sellando un triunfo que refuerza su buen momento en el torneo. El arbitraje corrió a cargo de Luis Antonio Zúñiga Picazzo.

EMPATE CON SABOR A BATALLA

En un choque equilibrado y de alta intensidad, Neysa 63 y Buitres de Monte Oscuro igualaron 2-2. Denilson Becerra fue el hombre clave para Neysa con un doblete, mientras que por Buitres respondieron Felipe Hernández y José Israel Vázquez, en un duelo parejo que mantuvo la emoción hasta el silbatazo final. El árbitro fue Miguel Ángel González López.

GANA UN DUELO DE ALARIDO

El partido más vibrante de la fecha se vivió entre Blues Stores y Abarrotes Muñiz, con triunfo dramático 5-4 para estos últimos. Melvin González se convirtió en la gran figura al marcar cuatro goles, respaldado por José Velázquez, mientras que Blues Stores respondió con anotaciones de Alberto Monreal (2), José Loredo y César Tovar, en un duelo que mantuvo al público de pie. El silbante fue Juan Antonio Mendoza Rebollo.

Finalmente, Mulas de Moreno F.C. sumó tres puntos sin saltar a la cancha, al ganar 2-0 en la mesa ante Real Mandil, resultado que también cuenta en la clasificación general.