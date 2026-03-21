logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fernandes anota y asiste con Man United

Por AP

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Fernandes anota y asiste con Man United

BOURNEMOUTH.- Bruno Fernandes anotó un gol y dio una asistencia, y Harry Maguire marcó su regreso a la selección de Inglaterra al recibir una tarjeta roja, en el empate 2-2 de Manchester United en Bournemouth en la Liga Premier el viernes.

Tras un primer tiempo deslucido, Fernandes, tan a menudo el salvador del United, puso en ventaja al visitante desde el punto penal a la hora de juego.

Ryan Christie igualó para Bournemouth con un disparo raso perfectamente ejecutado seis minutos después.

El córner cerrado de Fernandes fue cabeceado a su propia portería por James Hill, bajo la presión de Maguire en el segundo palo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Luego, cuando faltaban 12 minutos, Maguire —quien horas antes fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel para los amistosos previos al Mundial contra Uruguay y Japón— fue expulsado con tarjeta roja por derribar a Evanilson en el área.

El delantero adolescente de Bournemouth Junior Kroupi convirtió el penal para poner el 2-2.

El equipo local lo intentó todo ante su visitante más ilustre durante un frenético empuje final, pero no pudo conseguir el gol que  le diera la victoria. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cruz Azul busca retomar liderato
    Cruz Azul busca retomar liderato

    Cruz Azul busca retomar liderato

    SLP

    El Universal

    Cruz Azul enfrenta a Mazatlán en el Clausura 2026

    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes
    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

    Liga MX: Horarios y canales de juegos para este viernes

    SLP

    El Universal

    Necaxa busca escalar posiciones en la tabla enfrentando a Tijuana en el estadio Victoria

    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

    Joaquín Díaz Mena recibe trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

    SLP

    El Universal

    Exfutbolistas Hugo Sánchez y Fernando Llorente acompañaron la presentación del trofeo en Yucatán.

    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas
    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas

    Es oficial: Keylor Navas, un año más con Pumas

    SLP

    El Universal

    La directiva y el portero costarricense acordaron la extensión del contrato