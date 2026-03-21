Fernandes anota y asiste con Man United

BOURNEMOUTH.- Bruno Fernandes anotó un gol y dio una asistencia, y Harry Maguire marcó su regreso a la selección de Inglaterra al recibir una tarjeta roja, en el empate 2-2 de Manchester United en Bournemouth en la Liga Premier el viernes.

Tras un primer tiempo deslucido, Fernandes, tan a menudo el salvador del United, puso en ventaja al visitante desde el punto penal a la hora de juego.

Ryan Christie igualó para Bournemouth con un disparo raso perfectamente ejecutado seis minutos después.

El córner cerrado de Fernandes fue cabeceado a su propia portería por James Hill, bajo la presión de Maguire en el segundo palo.

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Luego, cuando faltaban 12 minutos, Maguire —quien horas antes fue incluido en la convocatoria de Thomas Tuchel para los amistosos previos al Mundial contra Uruguay y Japón— fue expulsado con tarjeta roja por derribar a Evanilson en el área.

El delantero adolescente de Bournemouth Junior Kroupi convirtió el penal para poner el 2-2.

El equipo local lo intentó todo ante su visitante más ilustre durante un frenético empuje final, pero no pudo conseguir el gol que le diera la victoria.