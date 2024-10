Críticas a Fernando Gago de Chivas por ESPN

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algunos días, Chivas se encuentra en un momento lleno de turbulencia por dos situaciones en particular.

Primero, se especuló fuertemente sobre una posible salida de Fernando Gago del banquillo rojiblanco para llegar a Boca Juniors.

Después, una indisciplina de Roberto Alvarado al lanzar un artefacto explosivo a la zona de prensa en Verde Valle causó indignación en los medios de comunicación.

Sin embargo, ahora también el momento futbolístico del Rebaño es blanco de críticas luego de la dolorosa derrota (2-3) ante Atlas en el Clásico Tapatío.

A pesar de que el propio Fernando Gago aseguró que se mantendría al frente de Chivas, sin importar los rumores que lo colocaban fuera de la institución tapatía, el descalabro en casa y ante el acérrimo rival generó un sinfín de comentarios en su contra.

En el podcast de ESPN, Raza Deportiva, Rafael Ramos y Elizabeth Patiño cuestionaron el compromiso del entrenador argentino y pusieron en duda el planteamiento con el que disputó el Clásico Tapatío.

Además, la panelista criticó fuertemente que el exjugador profesional no acompañara a sus elementos tras la derrota con Atlas en el camión rojiblanco, por lo que señaló que es una actitud de una persona que no está interesada o 100% involucrada.

"Están ahí las imágenes, se van todos subiendo al autobús y Fernando Gago se va en su carro, se va aparte. Digo, igual y después llegó a la concentración y ya llegan todos juntos, pero te habla de un tipo que le está valiendo madres su cargo y que no está poniendo la suficiente atención que debe de poner", sentenció.

No obstante, Elizabeth Patiño manifestó que es imposible asegurar que el timonel rojiblanco entregó el resultado, pero sí puso en duda su manera de manejar la situación sobre su salida de Chivas.

"No tenemos pruebas para decir que no le interesó el partido o que planteó el partido de tal forma para perderlo, pero el jugador siente que, si el entrenador está aparte, está aislado y está pensando en otro equipo, no te va a transmitir cómo tienes que jugar un Clásico", puntualizó.