Fernando Ortiz habla de la renovación de Guillermo Ochoa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- De cara al Clausura 2023, en el América existe una incógnita que involucra a una de sus máximas figuras, la renovación de Guillermo Ochoa, por lo que el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, prende sus esperanzas para que se pueda llegar a un acuerdo para la permanencia de su capitán.

Al estratega argentino no le queda más que esperar y recibir noticias de la directiva si podrá contar con Memo para el siguiente torneo del futbol mexicano, "Finalizó su contrato. De ahí en más es lo que me corresponde. Él sabe lo que pienso, él y yo estamos conectados previo al Mundial y toca esperar. La situación que afronta es renovar con el club que quiere estar, hay que esperar".

De cualquier forma, si no se llega a un arreglo con el portero que disputó su quinta Copa del Mundo en Qatar 2022 con la Selección Mexicana, el "Tano" ya tiene otras opciones para que se quede como guardián del arco americanista.

"Hasta que no esté cerrado el libro de pases. Si se puede cerrar antes, mejor (Renovación de Ochoa). ¿Plan B?, siempre hay un Plan B, esperemos que se pueda solucionar, para Memo o quien sea. Memo también tiene derecho a pelear por su contrato".

Así como Ortiz espera que Guillermo Ochoa se mantenga en el club, el técnico argentino también busca concretar fichajes para que puedan conseguir el objetivo del campeonato y la zona que más lo requiere es la defensa lateral por derecha.

Y es que con la salida de Jorge Sánchez al Ajax de la Eredivisie en Países Bajos, esa posición quedó debilitada, "Creo que carecemos de lateral derecho, es un puesto que hay que reforzar. El mercado recién empieza. Hay interés por algunos chicos, pero la prioridad es esa".

Dicha posición la pueden ocupar el experimentado Miguel Layún o el canterano Emilio Lara, pero lo que quiere el cuerpo técnico es generar competencia, "(Layún y Lara) Van a tener una competencia con diferentes situaciones con compañeros que pelean. Miguel me da la posibilidad de tener en la posición que quiera, tener un lateral más es bueno, puede pasar cualquier cosa".