Fernando Valenzuela fue un embajador cultural de los mexicoamericanos y mexicanos

Para los fanáticos del béisbol, la "Fernandomanía" marcó un destello de brillantez en el pitcheo, el surgimiento de un talento único en la historia de una de las franquicias de mayor historia del deporte.

Para los mexicanos y mexicoestadounidenses, Fernando Valenzuela fue un símbolo de esperanza, inspiración y orgullo.

Valenzuela falleció el martes por la noche en un hospital de Los Ángeles, dijo el equipo. Tenía 63 años.

Para algunos, su muerte provocó recuerdos no por amor a los deportes, sino por una oleada de orgullo mexicano o latino, marcando un impacto cultural como mexicano.

El ascenso de Valenzuela desde sus humildes orígenes en México y sus hazañas en el montículo lo hicieron enormemente popular e influyente en la comunidad latina, al tiempo que ayudó a atraer nuevos fanáticos a las Grandes Ligas. El cariño hacia él continuó después de su retiro.

Fanático del béisbol o no, no hay una persona en México que no sepa quién es Valenzuela, dijo el periodista mexicano Arturo Ángel. Su conocimiento de Valenzuela lo heredó de su padre, quien no es fanático de los deportes y la forma en que hablaba de él hizo que Ángel se diera cuenta del ídolo que era para muchos.

Nathaly Morga, quien conoce a Valenzuela por sus padres, dijo que no importa cuántos otros latinos en el béisbol haya, "Fernando siempre fue el grande, como Dios".

"Los Dodgers de Los Ángeles en México tienen una gran base de fanáticos", dijo Ángel. "El gusto por el béisbol se expandió en México, eso es gracias a Fernando Valenzuela".

Morga creció en Tijuana en el seno de una familia de futbolistas. Sin embargo, todos conocían a Valenzuela. Morga recuerda a su madre, que no entiende cómo se juega al béisbol, diciéndole que en el apogeo de la "Fernandomanía", veía los partidos de los Dodgers porque Valenzuela estaba lanzando.

Los Dodgers encontraron en Valenzuela el impacto que transformaría lo que había sido una base de fanáticos predominantemente blancos. La comunidad mexicana de la ciudad comenzó a acudir en masa al Dodger Stadium durante sus aperturas, llevando a su estadio el promedio de asistencia más alto en la historia hasta ese momento. Ese año, Valenzuela se convirtió en el primero en la historia del béisbol en ganar el Novato del Año y el Cy Young como el mejor lanzador en la misma temporada.

Rob Martínez dijo que para aquellos que crecieron en México, Valenzuela se convirtió en alguien a quien admirar.

Ver a Valenzuela era un asunto de familia. Martínez dijo que recuerda haber hecho comidas al aire libre para ver los juegos con su papá y amigos. Cuando Valenzuela era sacado de un juego, todos dejaban de mirar.

Valenzuela es ampliamente considerado uno de los mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos, junto con el futbolista Hugo Sánchez y el boxeador Julio César Chávez.

El ascenso de Valenzuela desde su pequeña ciudad natal de Etchohuaquila, en el estado mexicano de Sonora, al estrellato en Estados Unidos inspiró a muchos atletas.

Ángel encontró en los recientes obituarios una mejor comprensión de cómo no solo fue una leyenda del béisbol, sino también un embajador cultural en un momento en que el discurso racial se veía de manera diferente a como puede ser ahora.

"El hecho de que no seamos fanáticos del béisbol y lo conozcamos demuestra su gran relevancia", dijo Ángel.