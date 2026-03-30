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Feroz remontada de Cerveceros

Rally de 6 carreras coronan el triunfo de Milwaukee sobre Chicago

Por AP

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Feroz remontada de Cerveceros

MILWAUKEE.- Christian Yelich conectó un jonrón de tres carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez para coronar una remontada de seis carreras en la octava entrada el domingo, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida para abrir la temporada al vencer 9-7 a los Medias Blancas de Chicago.

Milwaukee se vio abajo 7-2 en las primeras tres entradas antes de completar la remontada. Yelich puso al frente a los Cerveceros con el primer jonrón como bateador emergente de su carrera, un batazo con dos outs en un lanzamiento 2-2.

Munetaka Murakami, de Chicago, conectó jonrón por tercer juego consecutivo, en una causa perdida.

El batazo de Murakami, de 375 pies, ante Brandon Sproat en la segunda entrada lo convirtió en el cuarto jugador en la historia en conectar jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos de carrera en las Grandes Ligas, según Sportradar.

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Los Medias Blancas desperdiciaron una actuación de cinco carreras impulsadas de Colson Montgomery, quien conectó un grand slam en la primera entrada. Everson Pereira también conectó jonrón por los White Sox.

El dominicano Gary Sánchez conectó un jonrón de dos carreras por Milwaukee.

Por los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Everson Pereira de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Cerveceros, los venezolanos William Contreras de 4-1 con una anotada y Luis Rengifo de 4-1 con una anotada y dos producidas. El mexicoamericano Joey Ortiz de 4-1 con una anotada.

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