Ferreti anuncia que buscará títulos con Cruz Azul, pero sin marrullerías

México, 23 feb (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, presentado este jueves como entrenador del Cruz Azul mexicano, aseguró que si bien buscará que su equipo gane títulos, no lo hará con artimañas para sacar ventaja de manera desleal.

"No estoy de acuerdo con las marrullerías, tratar de engañar a los árbitros y hacer cosas que no van con este deporte", advirtió el estratega a una pregunta de Efe en su primera rueda de prensa como entrenador del cuadro celeste.

El técnico se refirió a los jugadores que se caen y dan vueltas en el césped para fingir faltas o reclaman todo, en busca de sacar ventaja.

Ferretti es el entrenador más exitoso del fútbol de México, con siete títulos de liga, cinco de ellos con los Tigres UANL, uno con los Pumas UNAM y el otro con las Chivas de Guadalajara; además tiene otros ocho campeonatos, dos de ellos de la Concacaf y en el 2021 alcanzó la final del Mundial de clubes.

Vestido azul, de buen ánimo, el técnico reconoció que si bien su equipo cuidará las formas, no saldrá solo a competir, sino a ganar porque Cruz Azul es un equipo grande.

"Saldremos a ganar porque esta institución lo exige, podemos poner al equipo donde merece, queremos ser campeones. Si jugamos bien, las posibilidades de triunfo serán mayores", observó.

Este miércoles, en su cumpleaños 69, Ferretti firmó como entrenador de los celestes; al referirse a su edad y a los triunfos en su carrera, explicó que nada de eso le importa porque solo vive el presente.

"No vivo del pasado, que ya pasó, ni del futuro, que no llega; no puedo vivir de lo que fui y tuve; para mí es como si no hubiera ganado nada y quiero ganar con la institución que ahora represento", agregó.

Cruz Azul derrotó este miércoles por 1-0 al Atlas y subió al decimotercer lugar del torneo Clausura, con dos victorias, un empate, cuatro derrotas y siete puntos, los mismos que Necaxa, que cierra la zona de reclasificación.

"La encomienda es sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda y estar en la liguilla; una vez ahí todo puede pasar", dijo.

Cruz Azul ganó el cetro del Clausura 2021, dirigido por el peruano Juan Reynoso, para acabar con una sequía de 23 años sin títulos de liga, pero, a partir de ahí, fue eliminado en la repesca por Monterrey en el Apertura 2021 y en cuartos de final del Clausura 2022, por Tigres, y del Apertura 2022, por Monterrey.

"Este equipo tiene un potencial", concluyó el estratega.