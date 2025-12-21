logo pulso
Por El Universal

Diciembre 21, 2025 07:21 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Dentro de 172 días, las mejores selecciones van a luchar por ver quién se consagra como campeón del Mundial 2026 organizado en México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo de naciones más importante tiene al trofeo más preciado de todos como premio, pero, además, cada país competirá por un gran premio económico otorgado por la FIFA.

A través de un comunicado, el máximo ente del futbol anunció que la distribución económica para esta edición de la Copa del Mundo será de 727 millones de dólares.

En el mismo comunicado se informa que 655 millones de dólares estarán destinados a los premios, lo que representa un aumento del 50 por ciento en comparación con Qatar 2022.

Sin embargo, quienes no se consagren como campeones del mundo aun así recibirán una buena cantidad de dinero. De entrada, los 48 países tendrán 1.5 millones de dólares para cubrir gastos.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

· Campeón: 50 millones de USD

· Subcampeón: 33 millones de USD

· Tercer puesto: 29 millones de USD

· Cuarto puesto: 27 millones de USD

· 5.º – 8.º puesto: 19 millones de USD

· 9.º – 16.º puesto: 15 millones de USD

· 17.º – 32.º puesto: 11 millones de USD

· 33.er – 48.º puesto: 9 millones de USD

FIFA anuncia distribución de premios para el Mundial 2026
