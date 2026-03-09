FIFA asegura que Copa Mundial seguirá pese a conflicto con Irán

DALLAS (AP) — El director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA aseguró que el torneo es "demasiado grande" como para posponerse debido a la agitación global provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

FIFA y la situación del conflicto con Irán

Heimo Schirgi declaró el lunes en el Centro Internacional de Transmisión del torneo de 48 selecciones, que comienza el 11 de junio, que la FIFA sigue de cerca la guerra con Irán y sus repercusiones.

"Si tuviera una bola de cristal podría decirles ahora qué va a pasar, pero obviamente la situación está evolucionando. Está cambiando día a día y la estamos monitoreando de cerca", señaló Schirgi. "Estamos trabajando junto con todos nuestros socios federales y también con nuestros socios internacionales para evaluar la situación, y básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución".

"Y la Copa Mundial seguirá adelante, obviamente, ¿no? La Copa Mundial es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar", agregó.

Detalles sobre el torneo y medidas de la FIFA

El torneo, ampliado de 32 selecciones a 48, está programado en 11 sedes en Estados Unidos, además de tres en México y dos en Canadá. Aunque el gobierno de Trump ha impuesto una prohibición de viaje a cuatro de las naciones que se han clasificado —Irán, Costa de Marfil, Haití y Senegal—, asegura que hará una excepción para los jugadores, los directivos de los equipos y los familiares directos.

Schirgi indicó que la FIFA está en contacto constante con la federación de fútbol de Irán para recibir actualizaciones, pero no compartió detalles sobre esas conversaciones.

Directivos de la FIFA estuvieron en Dallas para el anuncio del Fan Fest de la ciudad, que operará durante 34 días durante el Mundial, y para ver la construcción del complejo de transmisión en el centro de convenciones del centro de la ciudad —a unas 20 millas (32 kilómetros) del AT&T Stadium, la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, donde se disputarán nueve partidos.

"Dado el estado del mundo hoy, esta será una gran oportunidad para reunir a todos", indicó Schirgi. "Para quienes no han vivido una Copa Mundial, la Copa Mundial es muy especial porque es verdaderamente global y reúne a todo el mundo. Lo vimos en Qatar, en Rusia, en todas partes. La gente se sorprendía de lo internacional que es todo esto".

Schirgi también abordó la sorpresiva decisión de la FIFA el mes pasado de añadir una ventana de 48 horas para la venta de entradas. La FIFA ha sido criticada por precios de boletos de hasta 8.680 dólares para asientos de categoría uno —los mejores en los niveles inferiores—, 5.575 dólares para la categoría 2 y 4.185 dólares para la categoría 3. Los boletos para la primera ronda llegan hasta 2.735 dólares para la categoría 1, 1.940 dólares para la categoría 2 y 1.120 dólares para la categoría 3.

"Básicamente se trató de dar una oportunidad a los aficionados que solicitaron entradas y no tuvieron éxito en su categoría, para ofrecerles una categoría diferente de boletos", explicó Schirgi. "Así que, si solicitaste un boleto de categoría 3 para un partido específico y no lo obtuviste porque no tenemos suficientes boletos de categoría 3, a esas personas —porque solicitaron temprano— les ofrecimos: en lugar de tener un boleto de categoría 3, ¿te gustaría un boleto de categoría 2?".

Tras las críticas, la FIFA dijo en diciembre que estaba vendiendo unos pocos cientos de boletos de 60 dólares para cada partido a las 48 federaciones nacionales del torneo, para que se vendieran a sus aficionados más fieles.