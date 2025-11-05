logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Fotogalería

Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

FIFA crea Premio de la Paz para unir al mundo en el fútbol

El ente rector del fútbol lanza un galardón para promover la paz mundial durante el sorteo de la Copa Mundial.

Por AP

Noviembre 05, 2025 05:45 p.m.
A

MIAMI (AP) — La FIFA anunció la creación de un premio de la paz y que se propone otorgar durante el sorteo de la Copa Mundial el 5 de diciembre en Washington.

El galardón, llamado Premio FIFA de la Paz, "distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a la personas del planeta, anunció el miércoles el ente rector del fútbol.

"En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

La FIFA indicó que el premio, que Infantino presentará este año, se otorgará anualmente "en nombre de las más de 5.000 millones de personas que aman el fútbol".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente Donald Trump, quien tiene una relación cercana con Infantino, fue pasado por alto para el Premio Nobel de la Paz el mes pasado a pesar de la presión de sus aliados, varios líderes mundiales y él mismo. Infantino y Trump tenían previsto para hablar en un evento no relacionado en Miami el miércoles.

Recientemente, la FIFA añadió otro vínculo con Trump al nombrar a su hija Ivanka en la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026 que se escenificará en Estados Unidos, México y Canadá.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FIFA crea Premio de la Paz para unir al mundo en el fútbol
FIFA crea Premio de la Paz para unir al mundo en el fútbol

FIFA crea Premio de la Paz para unir al mundo en el fútbol

SLP

AP

El ente rector del fútbol lanza un galardón para promover la paz mundial durante el sorteo de la Copa Mundial.

Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos
Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

Los Ángeles Dodgers y Selección Mexicana de Beisbol jugarán encuentros amistosos

SLP

El Universal

La Selección Mexicana de Beisbol se prepara con partidos ante los Dodgers de Los Ángeles.

Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva
Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva

Barcelona rescata empate pese a fragilidad defensiva

SLP

EFE

Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17
Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17

Países Bajos deja sin final a México en Mundial Sub17

SLP

EFE

Las aztecas lucharán por la medalla de bronce ante Brasil