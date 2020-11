FIFA entregará los premios The Best, en ceremonia virtual

México.- La FIFA anunció que la entrega de los premios The Best FIFA 2020 tendrá lugar el 17 de diciembre.

De acuerdo con las precauciones de salud pública y el principio rector de la FIFA de que la salud es lo primero, se ha decidido que la ceremonia de premiación se llevará a cabo únicamente como un evento virtual.

PREMIOS DE ESTE AÑO

A pesar de las circunstancias especiales de este año, la FIFA entregará premios en las siguientes categorías: La mejor jugadora de la FIFA, El mejor jugador masculino de la FIFA, La mejor entrenadora femenina de la FIFA, El mejor entrenador masculino de la FIFA, La mejor arquera femenina de la FIFA, El mejor portero masculino de la FIFA, FIFA FIFPRO Mundial Femenino11, FIFA FIFPRO Mundial Masculino11, Premio FIFA Fair Play, Premio FIFA Puskas, Premio a la afición de la FIFA.

Otra cosa que no ha cambiado es cómo The Best incorpora las opiniones de los cuatro pilares del mundo del futbol.

Los destinatarios de los trofeos para las mejores jugadoras y entrenadores de futbol femenino y masculino se determinarán mediante un proceso de votación combinado en el que participarán los capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales del mundo, una votación en línea de los aficionados y presentaciones de un grupo selecto de más de 200 representantes de los medios.

La votación comenzará el 25 de noviembre y finalizará el 9 de diciembre.