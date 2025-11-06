FIFA rompe récord Guinness con partido de fútbol en Marruecos

SALE, Marruecos (AP) — El personal de la FIFA ha establecido un nuevo Récord Guinness al reunir a jugadores de la mayor cantidad de nacionalidades que jamás hayan compartido el mismo campo.

El partido, organizado en Marruecos, contó con la participación de 69 empleados de la FIFA de igual número de países, cada uno de los cuales jugó al menos diez minutos.

Los jugadores expresaron que el duelo —que incluyó un carrusel de sustituciones— capturó el espíritu del fútbol, que pertenece a todos en todas partes. La FIFA cuenta con más de 200 países miembro y distribuye fondos a federaciones en todo el mundo.

"En el fondo, está el hecho de que reconocimos que podíamos hacer algo que celebra nuestra diversidad", afirmó Solomon Mudege, originario de Zimbabue y jefe de los Programas de Desarrollo de la FIFA para África.

Hombres y mujeres rotaron constantemente dentro y fuera del campo, asegurando que el juego cumpliera con los criterios de inclusión. Pasaportes de todo el mundo alineaban la mesa del árbitro, subrayando el mensaje de los organizadores de que el deporte más popular del mundo no conoce fronteras.

El récord supera la marca anterior establecida en 2019 por el grupo con sede en el Reino Unido, Equal Playing Field.

El partido tuvo lugar en Rabat, donde la FIFA está estableciendo un nuevo centro regional antes de la Copa del Mundo de 2030, que será coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Marruecos ya ha construido o renovado varios estadios y está ampliando sus redes de transporte, hoteles y otras infraestructuras mientras se prepara para el torneo.

Fatou Camara, originaria de Mali y gerente de desarrollo en la oficina de África de la FIFA, manifestó: "El fútbol involucra al mundo entero".