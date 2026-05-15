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FIFA toma el control del Estadio Banorte

El recinto cambiará de nombre a "Estadio Ciudad de México"

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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FIFA toma el control del Estadio Banorte

México.- El Estadio Banorte se entregó oficialmente a la FIFA para la Copa del Mundo de 2026 que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Por disposición del máximo organismo del futbol, el recinto cambiará de nombre a "Estadio Ciudad de México" para la justa mundialista que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

A través de un comunicado, la Controladora Deportiva Águilas confirmó la transferencia del Coloso de Santa Úrsula, mismo que recibirá cinco partidos del torneo de la FIFA, incluido el duelo inaugural que se disputará entre México y Sudáfrica.

"Luego de esta transferencia, la operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales. [...] Le deseamos la mejor de la suerte a la FIFA, en este evento que lleva preparando años. Sobre todo, le deseamos éxito a las selecciones nacionales que jugarán en nuestra cancha, en particular a nuestra Selección, la de México", informó la Controladora Deportiva Águilas.

El último partido que se jugó en el recinto, antes de la transferencia, fue la ida en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Cruz Azul empató (2-2) con Chivas.

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En el mismo comunicado, la Controladora Deportiva Águilas destacó que la preparación del recinto incluyó una renovación de la cancha con un sistema híbrido y nuevos espacios de esparcimiento, así como de audio, video y conexión gratuita a internet.

Todo esto con la mirada puesta en el próximo 11 de junio, donde además del partido inaugural, se llevará a cabo una ceremonia de apertura con referentes musicales como Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules. A la par del Estadio Banorte, el Estadio Akron y el Estadio BBVA pasarán a adoptar los nombres de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, respectivamente.

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