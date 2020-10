Figuras del futbol ensalzan a Pelé en su cumpleaños 80

Figuras del futbol como Ronaldo, Mario Zagallo, Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Iker Casillas, Cafu, Dunga, Bebeto o Marta reconocieron este viernes la figura del brasileño Edson Arantes do Nascimento `Pelé" en el homenaje dedicado a su figura por la FIFA en el día de su 80 cumpleaños:



- Ronaldo

"Gracias Pelé. Feliz cumpleaños y abrazos. Para los brasileños hablar de Pelé es hacerlo sobre una entidad muy superior a todo".

- Jose Mourinho

"Edson Arantes do Nascimento. El gran Pelé. El gran icono de mi juventud cumple 80 años. Le envío un gran abrazo y le deseo muchos más años de vida y felicidad"

- Dunga

"Tal y como me inspiró para jugar al fútbol ha inspirado a millones de personas en el mundo entero. Especialmente en África.

Donde la televisión y la información no llegan, Pelé hizo a aquellos chicos soñar con ser alguien en la vida. Nada mejor que a través del fútbol, así que él fue el embajador del fútbol en el mundo".

- Iker Casillas

"Es un gran placer poder felicitarle y desearle parabienes por su cumpleaños, por ser un jugador impresionante y una leyenda. Le deseo gran felicidad en su día, rodeado de aquellos a quien quiere".

- Zinedine Zidane

"Feliz cumpleaños al gran Pelé en su ochenta cumpleaños"

- Marta

"Enviarle un mensaje especial. Mi padre desde el cielo sigue bendiciendo su vida con gran salud, paz y nosotros podemos disfrutar de la presencia del rey en esta tierra por muchos años. Gracias por todo. Gracias Rey".

- Mario Zagallo

"Feliz cumpleaños. Te envío un gran abrazo en este día en el que cumples una edad fabulosa".

- Jurgen Klopp

"Nunca olvidaré el día en que me regaló su camiseta con el número 10. Le deseo lo mejor".

- Bebeto

"Pelé lo hizo todo bien, todo perfecto, el dominio del balón, de cabeza. Todo era perfecto. Y como persona alguien humilde. Cada vez que hemos podido estar juntos siempre ha sido una gran emoción porque siempre ha celebrado verme. Donde yo estaba venía a hablar conmigo. Son cosas que marcan. Siempre vemos a Pele así, como nuestro ídolo. Creo que es la mejor persona del mundo y con un gran corazón".

- Rivellino

"Fue el jugador más grande que he visto jugar en mi vida. Y creo que no veré otro como él. No caben comparaciones posibles".