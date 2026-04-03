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Fija K. Knueppel récord de triples

El novato de Hornets impuso marca de franquicia en paliza sobre los Suns

Por AP

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
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Fija K. Knueppel récord de triples

CHARLOTTE, EE.UU.- Miles Bridges anotó 25 puntos, el novato Kon Knueppel estableció un récord de triples de la franquicia en una temporada y terminó con 20 unidades, y los Hornets de Charlotte arrollaron el jueves 127-107 a los Suns de Phoenix.

Coby White sumó 19 puntos y LaMelo Ball aportó 15 tantos y 11 asistencias a la causa de los Hornets, que han ganado siete de nueve compromisos. Brandon Miller añadió 17 puntos.

Knueppel, la cuarta selección global procedente de Duke, encestó cuatro triples para llegar a 261, superando el récord anterior de 260 establecido por Kemba Walker en la temporada 2018-19. Knueppel rompió la marca con un triple desde una esquina después de fallar dos tiros que parecían sencillos en el cuarto periodo.

Más temprano en el partido, Collin Gillespie estableció el récord de de triples de los Suns en una temporada, al superar la marca de 226 que tenía Quentin Richardson desde la temporada 2004-05. Gillespie terminó con dos triples y seis puntos.

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Jalen Green anotó 25 puntos y Devin Booker agregó 22 por los Suns, que han perdido seis de sus últimos siete partidos como visitantes.

Ambos equipos llegaron a la noche con la intención de mejorar su posición de cara al minitorneo de play-in.

Los Hornets (41-36) arribaron en el octavo lugar de la Conferencia Este, a dos partidos de Filadelfia y Toronto, que están empatados en el sexto sitio. Los Suns (42-35) entraron séptimos en el Oeste, pero a 4 1/2 juegos del sexto lugar Minnesota.

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