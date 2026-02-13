Filis dejan libre a Nick Castellanos

CLEARWATER.- Los Filis de Filadelfia dejaron en libertad al jardinero Nick Castellanos el jueves después de que el equipo no pudiera concretar un acuerdo para canjearlo. Castellanos reveló luego que lo sentaron en la banca la temporada pasada tras llevar cerveza al dugout durante un juego.

El equipo quería que la situación se resolviera antes de su primer entrenamiento con el plantel completo en los entrenamientos de primavera, que inician el lunes.

Castellanos fue enviado a la banca la temporada pasada después de hacer lo que el mánager de los Filis, Rob Thomson, mencionara que hizo "un comentario inapropiado" tras ser sustituido por un reemplazo defensivo. Castellanos dijo en septiembre que la comunicación con Thomson había sido "cuestionable, al menos en su experiencia".

Castellanos publicó el jueves una nota escrita a mano en redes sociales en la que explicó un incidente en Miami que precedió a su envío a la banca. Contó que llevó cerveza al dugout después de ser sacado de un juego y que se quejó con Thomson por las reglas del equipo. Señaló que sus compañeros le quitaron la cerveza antes de que él bebiera.

Después, entró a la oficina con Thomson y con el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski.

"Ventilamos nuestras diferencias y la conversación terminó con que yo me disculpara por dejar que mis emociones me ganaran", manifestó Castellanos, y agregando que lo sentaron en el siguiente juego como castigo.

Castellanos, que cumple 34 años el 4 de marzo, bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos con los campeones del Este de la Liga Nacional el año pasado. Iba a entrar en la última temporada de un contrato de 100 millones de dólares por cinco años, pero Dombrowski dijo el lunes que los Filis estaban conversando con otros equipos sobre él.

Se espera que el cubano Adolis García reemplace a Castellanos en el jardín derecho después de firmar un contrato de 10 millones de dólares por un año con Filadelfia en diciembre.