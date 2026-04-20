logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fils campeón en Barcelona

Se impone a Rublev para lograr su cuarto título ATP

Por AP

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Fils campeón en Barcelona

BARCELONA.- El francés Arthur Fils se complicó al momento de sentenciar el partido, pero finalmente logró asegurar el domingo una victoria 6-2, 7-6 (2) sobre el ruso Andrey Rublev para conquistar el Abierto de Barcelona.

Fils se convirtió en el primer francés que alza el trofeo Conde de Godó desde 1985, cuando su compatriota Thierry Tulasne se coronó. Con 21 años, Fils ganó su cuarto título ATP Tour y el primero desde Tokio en 2024.

"El final del partido fue pura mentalidad. Estuve cansado pero jugué muy bien y estoy contento de cómo jugué al final para sacar el partido adelante en el desempate", dijo Fils, quien logró su tercera corona en superficie de arcilla tras su consagraciones en Lyon 2023 y Hamburgo 2024.

Fils, cuyo 2025 estuvo marcado por lesiones, mandó con un total de 31 golpes ganadores frente a los 10 de Rublev.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La victoria le permite a Fils ascender al 25to puesto en el ranking de la ATP.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas
México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

México gana 3-2 a Brasil en encuentro de leyendas

SLP

El Universal

Las figuras mexicanas revivieron la pasión futbolística ante un Brasil comandado por Ronaldinho y Kaká.

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México
Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

Cuauhtémoc Blanco brilla en partido Leyendas Brasil en México

SLP

El Universal

Blanco recibió un reconocimiento por la Copa Confederaciones 1999 antes del encuentro.

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas
Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

Gabriel Milito no quiere conformismo en Chivas

SLP

El Universal

Chivas recuperó confianza con goleada 5-0 sobre Puebla en estadio Akron, tras dura derrota ante Tigres.

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América
André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

André Jardine manda mensaje a quienes lo ponen fuera del América

SLP

El Universal

Jardine evitó involucrarse en la trifulca tras la expulsión de Helinho y resaltó el respeto con el rival.