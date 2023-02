Filtran conversaciones del escándalo de árbitros con el Barcelona

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- El Barcelona no encuentra la forma de apagar el fuego ocasionado por los supuestos pagos superiores a 1.4 millones de euros realizados a José María Enriquez del Comité Técnico de Árbitros. Por si fuera poco, un medio español filtró conversaciones entre el hijo de Enríquez y el cuerpo arbitral antes de un partido dando amenazas para favorecer al club catalán.

"El Mundo" publicó que Javier Enríquez, hijo del ex Vicepresidente del CTA, habría conversado con el cuerpo arbitral de un partido del equipo blaugrana para enviarles un mensaje tendencioso.

"Ya saben, aquí tranquilos. El Barcelona se juega mucho y no les puede temblar el pulso. Ustedes van sobrados, así que saben perfectamente lo que tienen que hacer" habría sido el mensaje.

Además, el programa 'Jugones' compartió imágenes de Javier ingresando al Camp Nou con los árbitros.



BARCELONA PAGÓ AL COMITÉ DE ÁRBITROS

Hace unos días, se hizo de público conocimiento que el FC Barcelona realizó pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez mientras éste ejercía su cargo.

El club catalán brindó su versión de los hechos, en la cual sostienen que los pagos eran para recibir informes arbitrales. Sin embargo, en los últimos días se han filtrado imágenes y audios que comprometen el accionar del Barcelona.

El diario 'El Mundo' ha aportado nueva información relevante, con algunas de las conversaciones internas del Barcelona al enterarse de la petición de Hacienda hacia Negreira.

Hacienda se puso en contacto con Negreira para requerirle las facturas de los polémicos pagos. "No tenemos contrato, ¿lo decimos o nos hacemos los locos?", es una de las llamativas frases que aparecen en uno de esos correos internos en el Barça.

El hecho más reciente que le 'echó más leña al fuego' es que, de acuerdo con "El Mundo", se filtraron conversaciones internas del club después de que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude se habría dirigido al Barcelona hace dos años para pedirle el comprobante de pagos realizados al exvicepresidente, y desde el club las respuestas eran: "No sé si prefieres decirlo explícitamente o hacernos el loco".