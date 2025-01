Filtran nuevo jersey de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana este 2025 afrontará la Copa Oro, certamen en el que competirán con un nuevo uniforme, mismo que ya fue filtrado.

El sitio Footy Headlines, que se especializa en jerseys, se encargó de compartir las primeras imágenes de la vestimenta que utilizará el equipo que comanda Javier Aguirre.

"Un impresionante diseño inspirado en el mariachi", se lee en su página.

En las imágenes que filtró aparece una playera negra con detalles en dorado, tanto en las mangas como en los hombros.

De igual forma el logo de la Selección Mexicana y de la marca que viste al combinado nacional están en dorado, ambos en el centro del pecho.

Además, tiene otros detalles en gris, son como una serie de líneas en círculos que le dan otra vista al uniforme.

Tanto los colores como los relieves manifiestan un homenaje a los mariachis, que son parte de la cultura mexicana.

La Selección desde 2019 no vestía un uniforme en negro, así que tras seis años de espera volverá a disputar sus encuentros con un color que se relaciona con la formalidad.

Actualmente México tiene un uniforme verde claro con blanco y uno con dos tonalidades de guinda y verde, que asemejan plumas de un pavorreal.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en este 2025?

La Selección Mexicana sostendrá en enero dos juegos amistosos ante clubes de Sudamérica.

México vs Inter de Porto Alegre

Jueves 16 de enero

México vs River Plate

Martes 21 de enero.