Filtran video donde supuestamente Caraglio insulta a Siboldi

En redes sociales se ha dado a conocer un video en el cual presumiblemente, Milton Caraglio, delantero argentino de Cruz Azul, grita al final del juego contra Pumas: "Siboldi, la concha de tu madre", un insulto muy sudamericano hacia su técnico.

Asimismo se han dado a conocer declaraciones atribuyéndoselas al atacante, sobre su descontento de continuar en el equipo cementero bajo estas condiciones, donde casi no es tomado en cuenta.

"El club y muchos aficionados confiaron en mí y veo que el entrenador no confía. A pesar de haber sido subcampeón de goleo y haber logrado tres títulos", dijo.

El contrato de Caraglio se acaba al término del siguiente torneo, el Clausura 2021, pero "si no soy tomado en cuenta, prefiero irme, porque a mí, cobrar y estar sentado no me interesa".

El sudamericano jugó diez partidos, sólo sumo 333 minutos y no anotó un solo gol. "A mí me gusta jugar, me gusta ganar y me gusta correr los riesgos que implica jugar al futbol. Mirarlo desde afuera no es lo mío".