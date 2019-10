Firman FMF y Conapred acuerdo contra discriminación y racismo en el fútbol

México.- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio para erradicar de una vez por todas el grito homofóbico en los estadios, objetivo que va por buen camino.

Íñigo Riestra, secretario general de la FMF, y Alexandra Haas, directora de Conapred, estamparon sus rúbricas para el convenio y continuar con la campaña que busca desaparecer el grito de "ehhhhh p..." cuando despejan los porteros.

"Es un primer paso de la campaña y creemos que es una gran oportunidad para volver a hacer el llamado a nuestra afición, para seguir cooperando en el tema de erradicar el desafortunado grito", dijo Riestra.

Lo hecho al momento ha sido bueno y al final la afición lo entenderá, pues se trata de un proceso de concientización que terminará con el polémico grito, afirmó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

"Es un tema que hay una afectación, por lo tanto lo debemos erradicar, estamos de cierta forma entusiasmados y con una muy buena ilusión de que con toda la aportación que nos puedan dar especialistas de la Conapred lograremos que la campaña cumpla el objetivo".

Alexandra Haas, por su parte, se mostró también entusiasmada con la firma del convenio, pues así se podrán relacionar de mejor forma "en la que vemos el futbol, es un espacio de inclusión para poner el ejemplo".

Finalmente, dejó en claro que el balompié debe ser "sinónimo de igualdad en la sociedad, es posible construir un país unido y en paz", y que apoyarán a la FMF a crear una estrategia adecuada, además de asistencia técnica y capacitación sobre el tema de la discriminación.

¿Qué opina Conapred sobre el grito?

En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la postura es de rechazo hacia el polémico grito en los estadios de futbol, cada que el guardameta hace el despeje de balón, el "¡ehhh, puto!".

La titular de la entidad, Alexandra Haas, explicó que dicha expresión sí afecta por ser el "prejuicio de un grupo de la población", pese a las diversas interpretaciones que tiene la palabra "puto".

"Para Conapred, el significado de la palabra es muy claro: Simplemente ¿qué sentiría si a un hijo le dicen así?, no es tan difícil, puede haber diferencias de interpretación. Está claro. [Puto] es una palabra que expresa un prejuicio, un estereotipo, acerca de un grupo de población, y que además lo expresa de manera denostativa", explicó Haas, luego de firmarse un convenio entre la entidad que representa y la Federación Mexicana de Futbol.

Luego de que la FIFA catalogó el "¡ehhh, puto!" como expresión homófoba y advirtió a los federativos mexicanos de sanciones que podrían hasta complicar el camino mundialista de la Selección Nacional, la FMF y la Liga MX lanzaron una campaña -que ya están en vigor- para erradicar las manifestaciones de discriminación en el balompié nacional, con medidas que contemplan la suspensión de un partido, multas económicas y el veto de estadios. Por ello, la FMF mira en Conapred la guía para llevar las estrategias a buen puerto.

"Celebramos que el convenio abarque acciones específicas de comunicación y de cambio cultural, para la posibilidad de superar este asunto [el grito]. Es una práctica de hace unos años en México, pero no tiene que permanecer así, yo creo que el futbol es mucho más que un grito y me apena muchísimo que se conozca a nivel internacional por eso, cuando el futbol mexicano tiene tanto más que ofrecer", reflexionó la titular de Conapred.

Optimista, Alexandra Haas también resaltó que "dimos un paso muy importante. Firmar esta colaboración pone las bases para relacionarnos de manera distinta, de ver el futbol como espacio de inclusión, de generar ejemplos de vida, es un espacio para poner el ejemplo del compañerismo y la sana competencia. En el futbol, y no sólo en México, no ha sido así [la inclusión], jugadores con orientaciones sexuales diversas no pueden vivir sus afectos libremente, eso provoca que desarrollen su carrera fuera del país, por homofobia o lesbofobia, tonos de piel más oscuros que son rechazados, también por identidad".