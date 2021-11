Firmino es baja para Brasil

LIVERPOOL.- Roberto Firmino se perderá al menos un mes con el Liverpool y las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo con Brasil por una lesión de tendón de la corva.

Firmino, que la semana pasada fue convocado por la selección brasileña para sus duelos ante Colombia y Argentina, sufrió la lesión el miércoles durante la victoria del Liverpool de 2-0 sobre el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

"Perder a Bobby Firmino es un duro golpe", lamentó el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, el viernes previo al encuentro del domingo en West Ham. "Hablamos de semanas aún por delante y no sé exactamente cuántas, pero más de cuatro, lo que yo considero es una lesión grave".

El delantero de 30 años se había ausentado previamente en la temporada por una lesión similar.

"Tenemos que ver, es Bobby, sana rápido", agregó Klopp. "Generalmente cuando uno se lesiona antes de la pausa por partidos de selecciones, uno piensa OK después de la pausa ellos estarán listo de nuevo. Este no es el momento directamente en que Bobby estará listo de nuevo. Así que eso no es bueno".

Firmino ha anotado seis goles, incluyendo una tripleta ante el Watford, en 11 duelos en todas las competencias esta temporada.

El mediocampista del Real Madrid Vinícius Júnior fue nombrado el reemplazo de Firmino el viernes. Brasil encabeza las eliminatorias sudamericanas y el jueves recibe a Colombia en Sao Paulo antes de medirse con el segundo lugar Argentina en San Juan cinco días después.