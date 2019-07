Fiscalía colombiana investiga amenazas contra el futbolista William Tesillo, tras fallar penal

"El caso se abrió de oficio por ser un hecho de connotación nacional por parte de la Dirección de Apoyo para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación (FGN)", informó el ente investigador en redes sociales.



Tesillo, defensa del club León mexicano, informó este fin de semana a medios locales que él y su esposa, Daniela Mejía, habían recibido amenazas.



En principio fue la esposa de Tesillo, Daniela Mejía, quien dio a conocer en su cuenta de Instagram una amenaza en la que una persona le deseaba al jugador lo mismo que le pasó a Andrés Escobar, asesinado hace 25 años tras un autogol contra Estados Unidos en el Mundial de 1994.



Luego Tesillo ratificó las amenazas: "Es cierto. A mi esposa le escribieron y ella lo publicó. Y a mí también, pero yo no he publicado nada, pero bueno, estamos con Dios".



"Estamos confiando en Dios para que él toque el corazón de las personas que le escribieron y que entiendan que esto es fútbol. Es de muy mal gusto. Yo quiero tomar eso como algo de rabia", afirmó el padre de Tesillo a la emisora Caracol Radio.



Varios jugadores, entre ellos el chileno Arturo Vidal, se han solidarizado con Tesillo, y recuerdan que ningún futbolista quiere errar un gol.



"Es fuerte ver que eso pase por un partido de fútbol porque uno no quiere fallar, pero por mala suerte uno se puede equivocar en ese momento", afirmó Vidal en rueda de prensa en Brasil.



Tesillo también recibió apoyo de su equipo que en sus redes sociales escribió: "Estamos orgullosos de ti, mostraste un gran nivel en esta Copa América. Ánimo, Selección Colombia".