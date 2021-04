Fiscalía española recurre por segunda vez la absolución de Xabi Alonso por fraude fiscal

MADRID (EFE).- La Fiscalía ha recurrido la segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió al exfutbolista Xabi Alonso de defraudar a Hacienda dos millones de euros entre 2010 y 2012, al no declarar cinco millones de euros por derechos de imagen, y ha pedido de nuevo que se repita el juicio.



La Audiencia madrileña absolvió en dos ocasiones -la última a principios de este mes de abril- a Xabi Alonso, actual entrenador del filial de la Real Sociedad, a su asesor fiscal, el abogado Iván Zaldúa, y a Ignasi Maestre, el entonces administrador de una sociedad de Madeira (Portugal), a la que el exfutbolista cedió sus derechos de imagen en 2009, cuando jugaba en el Liverpool inglés.

Tras la primer absolución, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la Audiencia Provincial a dictar otra sentencia con una nueva motivación jurídica y este mismo mes la Audiencia ha vuelto a absolver al deportista.

Como ya hizo con la primera resolución absolutoria, el Ministerio Público ha solicitado la nulidad de la sentencia y ha asegurado que "gran parte de las conclusiones del tribunal no obedecen a la lógica, omitiendo datos relevantes".

En el recurso, la Fiscalía explica que la base fundamental de la absolución viene a dar por acreditado que la entidad Kardzai llevó a cabo la explotación de los derechos de imagen del exjugador.

Según señala, esta sociedad subcontrató a The Best of You, "siendo ésta la que, en la mayoría de los casos, llevaba las negociaciones con las sociedades que contrataron a Xabi Alonso para desarrollar actividades publicitarias".

Además, ha pedido que los elementos probatorios se analicen "de forma lógica y razonable" en un nuevo juicio con una composición distinta de la sala.