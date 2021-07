Florian Thauvin: No vine por dinero, vine en busca de felicidad

Florian Thauvin, nueva contratación de Tigres, mencionó que si vino a jugar a México, fue porque en Europa, en Marsella, ya no estaba feliz, había mucha presión, ya no disfrutaba el futbol.

En entrevista con la RG de Monterrey, mencionó las verdaderas razones por las que prefirió firmar con los regios, en vez de quedarse en algún equipo europeo.

"Estaba feliz en Marsella, pero en los dos últimos años era muy difícil estar ahí, sentía que necesitaba un cambio, no me sentía bien en el club, además de que mi vida cambió mucho porque nació mi hijo".

Así que llegó el momento de decidir, y para tomar su determinación mucho tuvo que ver André-Pierre Gignac. "Hablé con mi mujer, la vida en Marsella es muy buena, pero había veces que había mucha presión, cuando se perdía un partido no podía salir a la calle, la gente no se portaba bien y yo quiero salir con mi mujer y mi hijo a pasear por las calles, la gente es buena, pero si los resultados no se dan, pues se pasa mal".

Para el galo lo importante, es "la felicidad. Vivía en un apartameto, chico, en Marsella es muy caro vivir en una casa.... Quiero ser feliz con mi mi familia y yo veía esa vida todos los días con Gignac, lo veía todos los días en su Instagram, vive con belleza . La mentalidad de los equipos en Europa es muy diferentes, hay muchas cosas más que el futbol".

Así que: "Quiero aprovechar mi pasión, jugar al futbol. No era muy feliz en Europa. La presión es normal, pero lo que no me gusta es la presión negativa, la mala vibra".

Afirma que con Tigres, "jugaré y lo haré con ganas y daré lo máximo pero a veces perder, y en Europa es diferente. No vengo por dinero, vengo por ser feliz. En Francia, España, e Italia me darían mucho dinero también, pero si eso quisiera me voy a China o Arabia, aquí hay todo para ser feliz, afición, gran club, títulos...".

Finalmente, aclaró que no tiene una lesión crónica en el tobillo derecho: "El Marsella me ofreció un gran contrato antes de venir aquí, el mejor contrato de la historia del club. Tuve muchas ofertas en Europa, y si tuviera un problema del tobillo no vendría. Tuve una lesión en el tobillo el año pasado, pero aún así jugué todos los partidos. Me cuidé mucho, y estoy listo para jugar y ganar mucho con los Tigres".